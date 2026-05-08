Startup uruguaya fue reconocida como la más innovadora en la principal feria de ingredientes cosméticos del mundo en París

El ecosistema emprendedor uruguayo sumó en los últimos días un nuevo reconocimiento a nivel mundial , con la obtención por parte de Antarka del premio Rising Star en in-cosmetics Global, un evento de referencia a nivel mundial dedicado a los ingredientes cosméticos .

La startup, fundada por los uruguayos Célica Cagide, Juan José Marizcurrena, Betania Martínez y el argentino Stefano Valdesolo , fue galardonada como la empresa emergente más innovadora , debido a la creación de un ingrediente cosmético con microorganismos de la Antártida, informó El Empresario.

“La palabra que mejor define el momento es orgullo, tenemos en Uruguay ciencia de vanguardia para competir en ligas que son top mundial. Al lado nuestro las otras empresas que ganaron premios eran multinacionales de presupuesto infinito, equipos gigantes, empresas que tienen 2.000, 3.000 empleados”, contó Valdeloso en diálogo con Café y Negocios.

La startup uruguaya que utiliza IA para hacer entrevistas laborales que tuvo su primer cliente hace seis meses, ya opera en siete mercados y proyecta captar inversión por US$ 500.000

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La startup se postuló a dos categorías, mejor ingrediente activo del año y “Rising Star”, el reconocimiento que distingue a la startup más innovadora de la industria. En ambos casos logró quedar entre los finalistas . En la categoría de nuevas empresas participaron más de 100 startups, mientras que en mejor ingrediente activo compitieron 233 desarrollos, de los cuales Antarka quedó dentro del top 15, siendo la única empresa de Latinoamérica.

Según explicó Valdesolo, el jurado destacó a Antarka por el potencial disruptivo de su tecnología dentro de la industria cosmética, especialmente por el aporte vinculado a la longevidad de la piel e hizo foco en la trayectoria científica detrás del proyecto.

Nuevos contactos, inversión, salida al mercado y próximos pasos

El objetivo de Antarka al participar en in-cosmetics Global era utilizar la feria como una gran vidriera internacional para mostrar su tecnología y medir la reacción de la industria. La apuesta parece haber dado resultado, ya que tras el evento, la startup se quedó con unos 450 leads de empresas de distintas partes del mundo, incluyendo India, Australia, Estados Unidos y Suiza.

A partir de esto ahora el foco está puesto en convertir ese interés en negocios concretos.

“Empezamos a hacer un trabajo muy fino de elegir las 30 o 50 empresas más alineadas a nuestra estrategia de posicionamiento”, explicó Valdesolo.

"En este tipo de evento si cerras un 5% de los leads a los que llegas es muy buen número. Así que si cerramos entre 20 y 30 contratos en los próximos meses o años, porque lleva tiempo, sería un muy buen número. Pero lo interesante es que tuvimos un salto de escala en la conversación comercial y tenemos un montón de empresas con las que empezamos a hablar", detalló.

Además, semanas atrás Antarka había anunciado el cierre de una ronda seed (semilla) por US$3.5 millones con socios estratégicos globales.

La ronda fue co-liderada por Natura Ventures, el fondo de corporate venture capital de la multinacional brasileña líder en cosméticos y Zentynel Frontier Investments, fondo de capital de riesgo especializado en biotecnología en Latinoamérica. A su vez, contó con la participación de Ctkclip, plataforma de desarrollo de cosmética coreana B2B, GS Futures, rama de capital de riesgo corporativo (CVC) del gigante surcoreano GS Group, y SOSV / IndieBio, entre otros inversores ángeles minoritarios.

Una parte del capital estará destinado al escalado de la producción del ingrediente, otra a nuevas investigaciones y desarrollos de otros ingredientes, y una tercera parte al go to market.

La cofundadora adelantó que proyectan su salida al mercado para 2027 y que Uruguay y Brasil son los primeros mercados en la mira.

Con respecto a este último, la idea de Antarka es apoyarse en Natura para desarrollar productos y tener hecho el estudio de mercado antes de lanzar en este país.

Además de Uruguay y Brasil, el perfil de los inversores abre también la oportunidad en Corea, un mercado en el que la cosmética y los productos de skincare tienen un fuerte posicionamiento.

El origen de Antarka

Todo surgió cuando, hace más de una década, durante una expedición de la Facultad de Ciencias a la Antártida los científicos uruguayos identificaron una enzima única que, a diferencia de los ingredientes cosméticos convencionales, es capaz de traspasar la capa más superficial de la piel y llegar al núcleo de la célula, reparando activamente el daño en el ADN causado por los rayos UV.

Antarka aprovecha estas adaptaciones naturales para desarrollar ingredientes con propiedades únicas, como su enzima de reparación de ADN.

En este sentido, el primer producto que proyectan lanzar al mercado es una enzima que repara el ADN dañado por el sol, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de daño celular.