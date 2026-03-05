Uruguayos que crearon un ingrediente cosmético con microorganismos de la Antártida captan inversión de US$ 3.5 millones y atraen a grandes compañías

Hasta ahora, mucho de lo que yacía bajo la superficie helada de la Antártida había sido un misterio. Getty Images

Durante una expedición de la Facultad de Ciencias a la Antártida, científicos uruguayos identificaron una enzima única que, a diferencia de los ingredientes cosméticos convencionales, es capaz de traspasar la capa más superficial de la piel y llegar al núcleo de la célula , reparando activamente el daño en el ADN causado por los rayos UV.

En 2023, casi 10 años después de ese hito, Célica Cagide , Juan José Marizcurrena, Betania Martínez y el argentino Stefano Valdesolo decidieron transformar este descubrimiento en un producto, buscando convertirlo en el primer ingrediente cosmético que se produce en Uruguay . Así nació Antarka, una startup que en las últimas horas anunció el cierre de una ronda seed (semilla) por US$3.5 millones con socios estratégicos globales.

La ronda, según consignó Forbes en primera instancia, fue co-liderada por Natura Ventures, el fondo de corporate venture capital de la multinacional brasileña líder en cosméticos y Zentynel Frontier Investments, fondo de capital de riesgo especializado en biotecnología en Latinoamérica.

Además, contó con la participación de Ctkclip, plataforma de desarrollo de cosmética coreana B2B, GS Futures , rama de capital de riesgo corporativo (CVC) del gigante surcoreano GS Group, y SOSV / IndieBio, entre otros inversores ángeles minoritarios.

“La idea fue aliarnos con inversores que pudieran acelerar la salida mercado de la tecnología, que está super madura a nivel técnico y científico”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios la cofundadora Betania Martínez.

Según detallaron desde la startup, el capital apalancará tres líneas estratégicas.

De esta manera, una parte del capital estará destinado al escalado de la producción del ingrediente, otra a nuevas investigaciones y desarrollos de otros ingredientes activos que tengan “la capacidad de expandir o ayudar a lo que es la longevidad de la piel, derivados de microorganismos antárticos”, y una tercera parte al go to market.

La cofundadora adelantó que proyectan su salida al mercado para 2027 y que Uruguay y Brasil son los primeros mercados en la mira.

Con respecto a este último, la idea de Antarka es apoyarse en Natura para desarrollar productos y tener hecho el estudio de mercado antes de lanzar en este país.

“Tener a Natura como inversor es un gran hito para Antarka porque claramente ellos son muy fuertes en el mercado cosmético brasileño. La idea más allá de desarrollar algún producto en conjunto es también utilizar sus instalaciones para potenciar nuestra ciencia”, resaltó al mencionar que el acuerdo incluye también acceso a los laboratorios y centros de investigación de Natura.

Además de Uruguay y Brasil, el perfil de los inversores abre también la oportunidad en Corea, un mercado en el que la cosmética y los productos de skincare tienen un fuerte posicionamiento.

“Que un fondo coreano, que a su vez desarrolla productos cosméticos, haya tenido el foco en nuestro ingrediente es una validación tremenda y nos abre un mercado que desde Uruguay sin ese aliado clave sería muy difícil de entrar”, resaltó.

Además, la ronda de inversión les permitió ampliar el equipo y prácticamente duplicarlo, pasando de ser los cuatro cofundadores a un equipo de trabajo de siete personas.

El potencial que ven desde la multinacional brasileña

José Manuel Silva, vicepresidente de nuevos negocios de Natura destacó en diálogo con Bloomberg Brasil el potencial de la tecnología y detalló que como líder de la ronda, la empresa contará con exclusividad en el primer ciclo de desarrollo durante los próximos 24 meses.

“Esta puede ser la primera tecnología que realmente regenera la célula. Nosotros en Natura y el mercado en general tenemos soluciones que retrasan el envejecimiento de la piel, pero no llegan hasta el núcleo celular. Eso fue lo que más nos llamó la atención para realizar la inversión”, dijo Silva.

En la entrevista destacó además el foco en la “generación plateada”, segmento de mayores de 50 años que gana relevancia con el envejecimiento poblacional y es uno de los principales objetivos de inversión de la compañía. El aporte a Antarka es la primera inversión en biotecnología de Natura Ventures y la cuarta en la historia del fondo, lanzado en 2024 con capital inicial de R$ 50 millones.

¿Cómo funciona esta innovación desarrollada en Uruguay a partir de un hallazgo en la Antártida?

La radiación UV penetra profundamente en la piel, alterando el ADN de las células cutáneas y alterando funciones celulares esenciales. Con el tiempo, este daño invisible acelera el envejecimiento, provocando pérdida de firmeza y elasticidad, y aumentando el riesgo de lesiones y cáncer de piel

En esta línea, los microorganismos antárticos han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas, incluyendo alta radiación UV y temperaturas bajo cero.

Antarka aprovecha estas adaptaciones naturales para desarrollar ingredientes con propiedades únicas, como su enzima de reparación de ADN.

En este sentido, el primer producto que proyectan lanzar al mercado es una enzima que repara el ADN dañado por el sol, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de daño celular.