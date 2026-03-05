Orsi aseguró que con Argentina "es jugar de memoria" y destacó el diálogo que hay entre su gobierno y el de Javier Milei

Los presidentes Javier Milei y Yamandú Orsi en Asunción en enero de este año

El presidente de la República, Yamandú Orsi , destacó el buen nivel de diálogo que existe entre su gobierno y el de Argentina , que encabeza Javier Milei, y graficó la situación a ambos lados del Río de la Plata como "jugar de memoria".

Orsi, que el miércoles viajó a Buenos Aires para participar en un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, fue entrevistado por el periodista argentino Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Consultado sobre el estado de las relaciones entre Uruguay y Argentina, el mandatario uruguayo sostuvo que es "muy bueno" y acotó que había "dos escenarios" para analizar ese vínculo.

Por un lado, a la interna del Mercosur , un bloque que "a pesar de las diferencias" está en un momento de "acuerdos muy fuertes".

"No recuerdo un Mercosur tan unánime en el camino de seguir buscando mercados y coordinar estrategias", destacó Orsi y señaló que hoy el bloque "camina con piloto automático", luego de haber concretado el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).

El presidente recordó que todavía restan negociaciones para abrir otros mercados, como la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y otros de países asiáticos.

Sobre la relación bilateral con Argentina, en tanto, Orsi aseguró que ambos gobiernos vienen "bien". "Es jugar de memoria, de verdad", dijo y sostuvo que el diálogo de un lado y otro es "permanente". "Son 10 minutos, una llamada y los mecanismos se activan todos", añadió.

Orsi destacó también la buena relación que hay entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y su par uruguayo, Mario Lubetkin, al igual que con el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Quirno, de hecho, estuvo presente en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el que participó Orsi y dedicó palabras elogiosas a Uruguay.

El canciller argentino destacó la "estabilidad" que ha conseguido Uruguay en los últimos 20 años. “Es un honor, presidente, tenerlo en Argentina, en representación del gobierno argentino, la mayor de las bienvenidas (…) ustedes no tienen que pedir permiso para venir, vengan cuando quieran", le dijo al mandatario uruguayo.