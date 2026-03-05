¿La fórmula de Perchman o la de Ruglio? Los dos modelos del fútbol uruguayo en 2025: Nacional logró mejores resultados económicos y deportivos que Peñarol

¿El modelo de Flavio Perchman o el que eligió Ignacio Ruglio ? Invertir todo el dinero en un crack o repartirlo entre varios futbolistas . La temporada 2025 se transformó en un buen banco de prueba para enfrentar dos modelos de gestión y ver los resultados un año después.

En enero de 2025 el presidente de Peñarol decidió comprar a Leonardo Fernández en una cifra histórica para el fútbol uruguayo.

En aquel momento, en medio de la euforia que había generado la actuación del número 8 en la temporada 2024, impulsó al titular aurinegro a dar el paso de confirmar la compra por US$ 7.000.000 del futbolista que pasaría a lucir la camiseta número 10 y firmaría un acuerdo por tres años por el que entre el valor del pase y su salario (también histórico y el más alto del fútbol uruguayo) pagarán más de US$ 15.000.000 en tres temporadas .

En el mismo mes de enero de 2025, unos días después de ganar las disputadas elecciones en Nacional de diciembre 2024 en la que los socios eligieron a Ricardo Vairo presidente, Perchman asumió como vicepresidente, responsable del fútbol del club e introdujo un cambio profundo en la forma de gestionarlo .

Decidió que los tricolores pasaran a formar parte del negocio de compra y venta de futbolistas, adquiriendo fichas de jugadores de hasta 26 años, que pudieran brindar resultados inmediatos en el primer equipo y que fueran potencialmente negociables en el corto plazo.

El resultado, entre enero 2025 y febrero 2026, Nacional invirtió en fichas de futbolistas US$ 7.150.000, una cifra similar a la de los aurinegros por Leo Fernández.

Peñarol y Leonardo Fernández

El acuerdo de Peñarol con Toluca se hizo por US$ 7.000.000, aunque los aurinegros terminaron pagando US$ 6.300.000, por el 10% que el club tenía por la “vidriera” de mostrarlo en la temporada 2024.

Acordaron pagar el pase en cinco cuotas.

La primera de US$ 1.500.000 la pagaron en enero del año pasado y la segunda, que debieron abonar en diciembre, la terminaron cancelando en febrero 2026.

Las próximas las abonarán en julio y diciembre de este año.

La última la deben abonar en julio de 2027.

Leo Fernández no repitió en 2025 la actuación del año anterior y Peñarol tampoco avanzó en Copa Libertadores (fue eliminado en octavos de final), ingresos que la tesorería del club proyectó para amortizar la compra del futbolista.

El 10 sigue formando parte del plantel de Diego Aguirre y en esta temporada 2026 comenzó con actuaciones más destacadas.

Nacional y la diversificación de las apuestas

Perchman eligió incorporar en Nacional un nuevo modelo de gestión: comprar fichas de jugadores.

En la temporada 2025, Nacional invirtió US$ 6.110.000 para comprar fichas parciales o totales de futbolistas, y US$ 1.050.000 en primas, incluido lo que le pagaron a Maximiliano Silvera en enero para que dejara Peñarol y pasara a defender a los tricolores.

Esta nueva fórmula implica que el club invierte dinero en futbolistas que utiliza para potenciar en su plantel principal y luego los transfiere.

Este modelo genera un tapón para las jóvenes promesas surgidas de la cantera, que tienen menos espacios en el plantel principal porque el objetivo principal pasa a ser mostrar a aquellos jugadores que llegaron desde otros equipos y que necesitan la vidriera del plantel principal.

Entre enero 2025 y febrero 2026, Nacional invirtió US$ 7.150.000 entre compra de fichas y primas.

Estas fueron los desembolsos que hizo el tricolor para adquirir fichas de futbolistas:

Emiliano Ancheta US$ 350.000

Luciano Boggio US$ 960.000

Julián Millán US$ 1.700.000

Lucas Villalba US$ 800.000

Maximiliano Gómez US$ 500.000

Juan Pablo Patiño US$ 600.000

Juan Cruz de los Santos US$ 300.000

Baltasar Barcia US$ 700.000

Agustín Vera US$ 200.000

Y pagaron estas primas:

Rómulo Otero US$ 200.000

Maximiliano Silvera US$ 650.000

Camilo Cándido US$ 200.000

En los últimos 14 meses, enero 2025 a febrero 2026, Nacional pagó primas o compró total o parcialmente a 12 futbolistas. Agregando a los que llegaron en calidad de préstamo, en un año incorporó a 25 futbolistas.

En este período los tricolores vendieron a dos futbolistas:

A Villalba lo negociaron en US$ 3.300.000 a Botafogo. Por los porcentajes que les correspondían de la ficha, al club le quedaron US$ 1.500.000 libres. A Millán lo vendieron esta semana a Fluminense en una operación que puede alcanzar US$ 7.100.000 si se cumplen los objetivos. En esta primera instancia el club brasileño paga US$ 4.100.000 y a Nacional le quedan libres US$ 3.500.000. Por bonos, los albos podrán ingresar US$ 3.000.000 más en los próximos cuatro años.

Por las dos ventas Nacional ya aseguró US$ 5.000.000 y podrá sumar hasta US$ 3.000.000 más.

Entonces, en la temporada 2025, en la que Nacional y Peñarol eligieron dos modelos diferentes estos son los resultados:

EQUIPO TÍTULOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS* Nacional 2 (Supercopa y Liga AUF Uruguaya) US$ 5.000.000** Peñarol 3 (Intermedio, Copa AUF Uruguay y Clausura) ---

* se incluyen las transferencias de futbolistas que fueron adquiridos en 2025

** podrá incrementarlo a US$ 8.000.000 si Millán cumple los objetivos deportivos estipulados en el contrato.