Cifras impactantes: Peñarol tendrá que pagar US$ 15.000.000 para mantener a Leo Fernández por tres temporadas en el plantel de Diego Aguirre

El futbolista jugó en Peñarol durante todo 2024 en calidad de préstamo , pero a partir de enero de este año, Toluca decidió que no tendrá al volante en su plantel y que su única aspiración es venderlo.

Primero se mantuvieron en silencio y dejaron correr los días para conocer de qué forma se comportaba el mercado con el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024 en la encuesta Fútbolx100 que organiza Referí.

Toluca recibió ofrecimientos de diferentes mercados, pero la que realmente tomó fuerza esta semana fue una propuesta de River Plate argentino que ofreció US$ 7.000.000 por el 80% del volante uruguayo, más el 50% de la ficha de un futbolista de su plantel.

Peñarol Progreso campeonato clausura 2024. Leonardo Fernández. Foto: Leonardo Carreño

Con las cartas arriba de la mesa, Peñarol, que tiene a su favor la aspiración del jugador de continuar en el club por su amor por el club, salió al mercado a pulsear y ofreció a través de su presidente el jueves de noche, el mismo monto, de US$ 7.000.000.

Este viernes se bajó River, y el único ofrecimiento que está en pie es el de Peñarol.

Por esa razón parece cuestión de horas para que Toluca y Peñarol oficialicen el acuerdo de la histórica transferencia.

¿Por qué será histórica la transferencia de Leo Fernández a Peñarol?

Si se concreta finalmente el pase a Peñarol del futbolista que se formó en Fénix, será histórico, porque nunca un club uruguayo pagó US$ 7.000.000 por la ficha de un jugador.

Montevideo City Torque estableció un récord en Uruguay, cuando en 2021 pagó US$ 5.000.000 por el futbolista de Nacional, Santiago Rodríguez.

En ese momento, el delantero jugó partidos del torneo local y la Copa Sudamericana con el equipo celeste.

El top 3 de los pases más caros de la historia del fútbol uruguayo lo tiene City Torque:

JUGADOR MONTO PASÓ DE... A... 1° Santiago Rodríguez US$ 5.000.000 Nacional City Torque 2° Nicolas Siri US$ 3.600.000 Danubio City Torque 3° Renzo Orihuela US$ 2.000.000 Nacional City Torque

En un año y medio, entre 2020 y 2021, City Torque compró para jugar en el Campeonato Uruguayo por US$ 13.100.000, como se detalla en este informe que Referí publicó en 2021.

¿Cuál es el costo que tiene la operación de Leo Fernández para Peñarol?

Retener a Leo Fernández implica una inversión millonaria y que no tiene antecedentes en el fútbol uruguayo porque Peñarol tendrá que pagar US$ 15.000.000 en tres años.

Esto impacta en el presupuesto del plantel principal del club que lo incrementará casi un 50%.

La continuidad de Leo Fernández tiene dos componentes, lo que el club debe pagar a Toluca para quedarse con la ficha del futbolista y, por otro, el contrato del jugador.

Peñarol se comprometió a pagar US$ 7.000.000 a Toluca, según informó Ruglio, en dos años y medio, en cuatro cuotas de US$ 1.500.000 y una última de US$ 1.000.000.

Esto se abonaría de esta forma:

FECHA MONTO Enero 2025 US$ 1.500.000 Diciembre 2025 US$ 1.500.000 Julio 2026 US$ 1.500.000 Diciembre 2026 US$ 1.500.000 Julio 2027 US$ 1.000.000 Total US$ 7.000.000

Además, el club tiene que afrontar el salario del futbolista.

El jugador recibió en 2024 un contrato anual de US$ 1.800.000.

Ese número tendrá un ajuste a partir de 2025 porque en las negociaciones con River Plate, el club argentino le ofrecía una mejora salarial y elevaba sus ingresos mensuales a US$ 200.000 libres.

20241217 Entrevista con Leonardo Fernández. Leonardo Fernández Foto: Inés Guimaraens

A este monto se debe agregar los impuestos, que tendrá que pagar el club.

Si Peñarol le mantiene el salario que le ofrecía River, tendrá que desembolsar US$ 2.500.000 al año.

Esto representa en los tres años (2025-2027) que Peñarol pretende firmar contrato con Leo Fernández, US$ 7.500.000 por las tres temporadas.

Entonces, entre lo que debe pagar para comprar la ficha más el contrato del jugador con Peñarol, el club tendrá que desembolsar US$ 14.500.000 en tres años para mantener a la figura del Campeonato Uruguayo 2024.

Además, Peñarol le está debiendo a Leo Fernández por los últimos seis meses de contrato (julio-diciembre 2024), el 50% del salario (US$ 450.000), que se comprometió a pagar en 2025.

Por tanto, pasando raya: Peñarol tendrá que desembolsar US$ 15.000.000 en tres años, a razón de US$ 5.000.000 por temporada para retener a su mejor jugador.

Estas cifras equivalen a US$ 400.000 por mes para que el 8 (que este año jugará con la 10) siga en Peñarol.

Si estos números se comparan con la realidad actual del club: Peñarol incrementará casi 50% su presupuesto del plantel principal, actualmente es de US$ 11.000.000 (el salario que pagó el último semestre por Leo Fernández fue de US$ 75.000, porque el resto se comprometió a pagarlo en 2025) y lo elevará a US$ 16.000.000.

20241201 Ignacio Ruglio. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (3).JPG Foto: Inés Guimaraens

¿Cuánto proyecta ingresar Peñarol por venta de futbolistas del plantel actual? Por el momento solamente US$ 800.000 por la venta de Guzmán Rodríguez.

Además, se frenó la renovación del acuerdo del golero Washington Aguerre, quien quiere una mejora salarial y que el club compre parte de la ficha.

Por otra parte, los aurinegros no tendrán recaudaciones en la primera fase de la Copa Libertadores por la sanción que Conmebol le aplicó en diciembre, luego de la advertencia que le hizo previo a la semifinal con Botafogo.

Sin los ingresos por recaudación de los tres partidos de local de la fase de grupos del principal torneo de Conmebol, dejará de recibir no menos de US$ 1.200.000.

Como contrapartida, en el club esperan incrementar los ingresos por venta de butacas y por nuevos socios. Además, Ruglio dijo que espera recibir apoyo de hinchas y confía en una campaña de recaudación que promoverá el dirigente Guillermo Varela. De todas formas, también manifestó que Peñarol tiene caja para afrontar la compra de Fernández.

Cómo fue el contrato de Leo Fernández con Peñarol en la temporada 2024

Durante la temporada 2024, Fernández tuvo un contrato de US$ 1.800.000 al año (US$ 150.000 mensuales).

Durante el primer semestre de 2024, Peñarol pagó una parte menor del salario (US$ 40.000 por mes), porque de la mayor erogación se hicieron cargo Fluminense, club en el que el jugador estaba a préstamo, Toluca y el futbolista.

20240619 El abrazo de Leonardo Fernández con Edgardo Novick, secretario de Peñarol, por su renovación con los aurinegros; el dirigente tuvo mucho que ver con su llegada y también trabajó en el nuevo vínculo El abrazo de Leonardo Fernández con Edgardo Novick, secretario de Peñarol, por su renovación con los aurinegros; el dirigente tuvo mucho que ver con su llegada y también trabajó en el nuevo vínculo FOTO: Leonardo Carreño

En el segundo semestre, cuando finalizó el vínculo de Fernández con el club brasileño y la ficha retornó a Toluca, Peñarol se hizo cargo de la totalidad del salario pero solamente pagó el 50%. La otra mitad se comprometió a abonarla en 2025. Por tanto, como fue señalado, este año el club le debe pagar al jugador salarios pendientes (US$ 450.000).

El dato más impactante es que Leo Fernández pasará de costarle US$ 40.000 mensuales en enero 2024 a US$ 400.000 por mes a partir de enero 2025, si finalmente se firma el acuerdo, que será histórico para el fútbol uruguayo.

Esta propuesta no fue considerada por el consejo directivo de Peñarol que no sesiona desde el año pasado y no se reunirá hasta el 7 de enero, y fue una decisión exclusiva del presidente y del vicepresidente Eduardo Zaidensztat.

El plantel de Peñarol comenzó a entrenar este viernes en el Campeón del Siglo, sin Fernández, que continúa trabajando con un preparador físico personal, a la espera que los clubes lleguen a un acuerdo y oficialicen su permanencia en los aurinegros.