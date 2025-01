¿De dónde saca Peñarol la plata para pagar a Leo Fernández? Ignacio Ruglio lo explicó y dijo por cuánto tiempo sería el contrato

Peñarol sacudió el mercado del fútbol uruguayo este jueves tras ofrecerle US$ 7 millones a Toluca por el 80% de la ficha de Leo Fernández , una propuesta similar a la que le hizo River Plate de Argentina al club mexicano. Fernández fue el mejor futbolista del Campeonato Uruguayo 2024, elegido en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó cómo se concretó la operación y por qué: " Todo lo que generó Leo, el nivel de juego, la edad que tiene, poder tener un nuevo ídolo por unos cuantos años , la ilusión de los niños, la cantidad de gente que se hace socia, las nuevas generaciones que juegan a ser Leo, un montón de cosas que no lo convierten en un jugador más. Y también una coyuntura del del club, que pagaba US$ 1 millón y pico por año de intereses y ahora tenemos deuda cero, y si había que tomar un riesgo económico era este", dijo en Carve Deportiva.

Destacó que la relación que tiene con Francisco Suinaga, presidente de Toluca, " me tenía tranquilo que nosotros teníamos las riendas del negocio , porque a igualdad de condiciones con los árabes o River, Peñarol iba a tener la preferencia. Ayer y anteayer se precipitaron las cosas", señaló Ruglio.

¿Cómo se paga Leo Fernández?

Contó que Suinaga lo llamó por teléfono "para valorar lo que Peñarol estaba haciendo, para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho los dos clubes y agradecía eso. Y que si River mejoraba enseguida me iban a avisar y si no, será un gusto que se quede en Peñarol".

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Foto: Inés Guimaraens

Ruglio señaló que con Zaidensztat "hicimos las proyecciones de lo que podemos pagar como si no recaudáramos ningún peso", aunque la idea es lanzar una colecta que está preparando Guillermo Varela.

"Tenemos un montón de gente que nos ha dicho que cuenten con ellos y que en la espalda de la caja del club cargue lo menos posible. Hay varios empresarios, hinchas del club, que nos llamaron para colaborar. Veremos todo lo que podamos sacar de donaciones no reintegrables o reintegrables sin intereses, para terminar de armar el combo".

La idea de Peñarol es pagar el mayor porcentaje del futbolista en "dos años y poquito", dijo Ruglio, y agregó: "Lo hicimos así porque después se pasa de nuestro período".

El presidente expresó que este viernes se reunirá con Jorge Chijane, representante de Fernández, para negociar el contrato del futbolista, que sería de entre tres y cuatro años.

Los números de Leonardo Fernández en Peñarol en 2024 y la deuda que asumió con el futbolista

Leonardo Fernández tiene un contrato de US$ 1.800.000 al año.

Durante el primer semestre de 2024, Peñarol pagó una parte del salario de US$ 150.000 mensuales, de la mayor parte se hicieron cargo Fluminense, club en el que el jugador estaba a préstamo, Toluca y el futbolista.

En el segundo semestre, Peñarol se hizo cargo de la totalidad del salario pero solamente pagó el 50%. La otra mitad se comprometió a abonarlo en 2025, por tanto, este año el club le debe pagar a Leo Fernández por salarios los US$ 450.000 que quedaron comprometidos del año pasado más el contrato que, en caso de mantenerlo, será de US$ 1.800.000 por cada temporada.

En caso que Peñarol firme un contrato por tres o cuatro temporadas, como anunció Ruglio, y sobre el sueldo que percibía el jugador, la cifra de salario para Leo Fernández oscilará entre US$ 5.400.000 por tres años a US$ 7.200.000 por cuatro.

El caso de Aguerre que quiere renovar y aún no llegaron a un acuerdo con Peñarol

Además, Peñarol tiene que renovar contrato con otros jugadores. Uno de ellos es el golero Washington Aguerre, quien busca una mejora salarial tras la gran temporada 2024 en Peñarol, pero aún no llegó a un acuerdo.

El exfutbolista de Peñarol, Carlos Bueno, dijo este jueves que habló con su coterráneo Aguerre y, como le dice a todos sus futbolistas, que "aprovechen el momento" para firmar el mejor contrato porque los futbolistas tienen una carrera corta.

También, consultado acerca de si Aguerre seguirá en Peñarol o no, respondió: "Son decisiones personales. Hablé con él hace poco y le dije que no se apurara, que pensara, que hoy se va se va por la puerta grande. A él le costó mucho volver. Y son decisiones con las que uno, a la larga o a la corta, le puede ir bien o mal. Hay que pensar bien y actuar bien. Hoy el tema es que no lo están valorando por lo que está pidiendo. Tiene otras ofertas y hoy el fútbol es económico. Ahora está en los dirigentes valorar lo que él le dio al club y sentarse a conversar. Estoy seguro que están haciendo eso día a día".