Cómo se transformó en realidad el sueño del jugador-hincha: Leo Fernández, Novick y Chijane hicieron posible lo imposible en Peñarol

CHIJANE: -Aquel día llamé a Edgardo y le dije, ‘Edgardo, te pido un favor. Leo va a ir con su papá y no quiero que vaya a la tribuna ni nada. Llevalo a tu palco’ . ‘¡Cómo no!’, me respondió.

NOVICK: -Sí, fue así. Tal cual. Y allá llegó Leo. ¿Sabés qué ocurrió ese día? Leo vivió aquella experiencia como un hincha, no como jugador. Recuerdo que empezó a vivir el partido como hincha y gritó el gol de Peñarol. Me acuerdo que lo abracé y Leo me dice, ‘me muero por jugar acá y hacer un gol acá’.

CH: -Y Leo venía de ser campeón de América con Fluminense.

N: -Entonces, te dije, ¿te acordás, Leo? ‘Vos seguí pensando así porque estoy seguro que algún día vas a venir’ (Leo asiente con la cabeza). Ahora que pasó todo te lo puedo decir: lo que nunca nos imaginamos fue que iba a ser tan pronto porque lo que hablamos, cuando dijiste ‘algún día voy a jugar en Peñarol’, porque vos amabas y soñabas con jugar acá, nunca imaginabas que esto se diera tan pronto.

20241217 Entrevista con Leonardo Fernández. Foto: Inés Guimaraens

LEO FERNÁNDEZ: -De ese día me acuerdo que terminamos yendo con mi padre y un amigo fanático de Peñarol. Y no olvido más que cuando nos íbamos del estadio, salimos enloquecidos con el sueño de querer jugar ahí. Y, obviamente, nos fuimos como locos, pero una de las cosas que más me marcaron y que hasta el día de hoy me pone nervioso cuando la recuerdo, porque me acuerdo el momento que estaba viviendo mentalmente. Había terminado ya lo de Fluminense, me había venido de vacaciones acá. Era por diciembre, ya había quedado fuera del Mundial de Clubes también y tenían contemplado que yo no iba a estar en la temporada siguiente (con Fluminense). Entonces empezamos a hablar con Jorge del momento, de qué podía pasar, y del futuro. Me acuerdo como si fuese hoy, porque viste esos momentos que puntuales que te marcan. Un día me llama Jorge y yo, como siempre, medio que me alejo para estar solo, porque ya sabía que era por algo importante. Y me dice, ‘mira, hay dos posibilidades concretas. Que es posible, algo posible, está Corinthians, y después hay otra, hace una pausa y me aclara, que yo creo que te va a gustar, que es Peñarol. ¿Sabés qué? Y te digo sin mentirte, en ese momento no me salían palabra, pero me dio una alegría, una alegría con una mezcla de muchas cosas. Fueron tanto, pero tantos los nervios que me sudaban las manos, me quedé callado y lo dejé a Jorge que hablara. En ese momento termino de hablar y quedé en shock, literalmente. Ni siquiera le dije nada en el teléfono. Corté. Vuelvo al lugar en el que estaba con mi familia. Estaban mi mujer y mis padres, y me quedo pensativo, tranquilo. Y en un momento les digo, ‘me llamó Jorge y me dijo esto, y no pude decirle nada’, y ya sé lo que pienso; con el otro club en todo el tema económico era más simple, pero capaz que lo de Peñarol era un poco más (emocional, apunta Jorge, cuando Leo sigue con su relato y no puede ocultar los nervios que expresa al recordar aquellos días)… En ese momento me miró mi mujer y me dijo, es Peñarol, y yo no tenía dudas de lo que quería en ese momento. Y le dije, ‘este es el momento’. Y me dice ella, ‘bueno, ¿entonces? Llámalo y decile’. Ella sabe también que dudo mucho en mis decisiones y ahí atacó enseguida. Inmediatamente llamé a Jorge y le digo, ‘Jorge por favor, hagamos todo lo posible para que se dé este momento en Peñarol’.

Las llamadas de Novick y las negociaciones de Chijane

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Foto: Inés Guimaraens

…

"Jorge, ¿hay alguna posibilidad de Leo para Peñarol?"- preguntó desde Montevideo, a través del teléfono, Edgardo Novick en noviembre 2023.

"Edgardo, vos sos como mi hermano, pero estás loco. Es imposible. Hay un tema económico. ¡Es imposible!"- le devolvió el empresario como respuesta.

…

Chijane retoma la charla de hace un año, en este diálogo íntimo con el jugador, el secretario general del club y Referí. “Peñarol tiene más campeonatos ganados que muchos de los equipos que estábamos hablando, pero el tema era económico. Era un problema. Había que hacer la rescisión con Fluminense y, después, afrontar con Toluca el salario de Leo. Obviamente venía de otro mercado, no era que pasaba de Fénix para Peñarol. Le dije que era imposible. A los pocos días me llama (el presidente de Peñarol, Ignacio) Ruglio. No sé si habían puesto de acuerdo con Edgardo para hacerme el 1-2, pero le dije, ‘mirá, Edgardo es como mi hermano y la le dije que no, que es imposible’. Y le pedí por favor, ‘Nacho, no empiecen a correr la bola porque si no, hace mal esto’. Entonces empecé a ver la forma para tomar la mejor decisión para el jugador, que para mí es lo más importante. Entonces se empiezan a dar las condiciones, le habló con él y le digo, ‘Leo, tenemos que pegar un cambio’. Me acuerdo que en ese momento estaban interesados Cruz Azul, Pachuca, que el dueño es muy amigo mío, Jesús Martínez, que ha hecho buena relación con Peñarol. Y estaba Toluca. De última volvía porque estaba con contrato vigente en Toluca. Y ahí entro a pensar, porque tenía que lograr que Leo se volviera a sentir jugador de fútbol. Con Leo estoy desde los 13 años. Es un hijo más, solo me falta anotarlo en la libreta. En un momento pensé y le dije, ‘Peñarol puede ser, pero ojo, es un desafío muy grande’. Hoy es fácil ver a Leo en Peñarol, pero si él no hacía lo que realizó este año, ¿qué pasaba? Peñarol podía quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores y al final estuvo ahí de llegar a la final de la Copa. Es una caja sorpresa. Realmente creo que Dios me dio más de lo que le pedí. En aquel mes de diciembre tuve dos o tres días en los que tenía que tomar la decisión, y el presidente de Toluca me tiró toda la responsabilidad a mí”.

El viaje de Chijane a Río y la señal del destino con el escudo de Peñarol en Fluminense

Unas semanas después tienen que empezar a cerrar el tema y el punto de encuentro es la casa de Novick. Así sigue la charla:

N: -Cuando Jorge va a plantearnos en una reunión que hicimos en mi casa en Punta del Este, estaba Ruglio, el Z (Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol), después también se sumó Aguirre, y en ese momento le pregunté, ‘Jorge, ¿esto se hace?’. Y me dice, ‘para hacer esto tengo que viajar a Río’. Al otro día, de mañana, se fue a Río y ahí hace toda la gestión, porque había que hablar, cierra todos los hilos y Jorge logra esa gestión en 48 horas. Fue todo muy rápido. Él estaba convencido que podía lograrlo, pero tenía que estar allí, en Río .Y además, aunque parecía imposible, las gestiones siempre hay que hacerlas. Ahora que lo vemos en perspectiva, esto demuestra que se puede. Porque cuando empezamos a hablar con Leo en el palco del Campeón del Siglo siempre fue en el largo plazo.

CH: -No era fácil concretar la rescisión si no estábamos ahí. Y le dije a Edgardo, ‘Edgardo, si no viajo mañana de mañana, esto no se hace’.

N: -Me acuerdo clarito de eso. Y hay días que se cierran las cosas y hay que actuar en el momento.

CH: -A Leo tenía que defenderlo como siempre, porque uno trata de defender a su jugador. Y me fui. ¿Te acordás el calor que hacía? (le dice mirando a Leo). Había 45°C en Río. En ese momento le dije, ‘mi’hijito, ahora sí, ¡eh! No podemos errar’.

LF: -Cuando estamos saliendo de ahí, hacemos una llamada con Nacho Ruglio, nos saludamos, creo que no sé si era la primera o segunda vez que nos hablamos, y en ese momento le digo, ‘por favor Nacho, guardame la 10, te lo pido por favor, quiero jugar con el 10, es mi sueño', porque siempre me imaginé jugando con el 10 en Peñarol’. Después, cuando llegué al club Diego me dijo que capaz que usas la 8.

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Foto: Inés Guimaraens

CH: -Y te acordás que ahí me llamás y me decís, ‘¡Jorge, me dijiste que ibas a usar la 10!’. Y mirá si iba a llamar a Edgardo o Ruglio para decirle lo de la 10, cuando venía Gastón Ramírez que ya tenía su historia con Peñarol. Si venía alguien sin historia capaz que podía. Pero le dije, ‘jugá con la 8 que Tony (Pacheco) hizo cada goles bárbaros’".

Aquellos días quedaron marcados también por señales que empujaban para que Leo jugara en Peñarol. Así lo recordó Chijane: “El día que terminamos de firmar la rescisión con Fluminense, nos acomodamos en las escaleras a sacar una foto. Vos no la vas a creer, pero, ¿sabés qué había en la pared? ¿A ver si te acordás? (le pregunta a Leo, que piensa y casi sin pausas le agrega) Una plaqueta así (con sus brazos hace gestos de que era grande) del año 1950 pico o de 1960, con el escudo de Peñarol. Eso fue algo increíble porque me di cuenta de esa plaqueta cuando vi la foto. Estando allí no. Sacamos su última foto allí y de fondo salió el escudo de Peñarol, sin que nos diéramos cuenta en el momento”.

¿Qué siente Leo Fernández, el jugador hincha?

En la charla con Leo Fernández, Chijane y Novick, el tema derivó al sentimiento del mejor futbolista del campeonato uruguayo por Peñarol. En cada palabra no pudo disimular su emoción, los nervios y la felicidad. Lo cuenta con sentimiento y lo expresa desde el corazón. El rol de jugador-hincha lo representa.

¿Es distinto jugar siendo hincha en equipo, que jugar en equipo?

“Por mi experiencia, sí. Y por lo que vi de mis compañeros, también”.

¿Qué sentías?

“Es algo distinto lo que siento. No sé puntualmente qué sería, pero hay algo que te mueve adentro que no te sabría explicar con palabras porque es una sensación más que... es como una sensación de algo más, ahí estás jugando por algo más que solamente el trabajo. Porque obviamente seguimos trabajando pero hay un sentimiento que te cambia ahí.

20241217 Entrevista con Leonardo Fernández. Leonardo Fernández Foto: Inés Guimaraens

¿Cambió tu actitud en el juego?

No, a mí siempre me gustó sentirme así dentro de la cancha, pedir la pelota. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, los esfuerzos más pesados que tenés que hacer son mucho más leves. No hay cansancio. Hay algo que te mueve adentro que en los momentos más complicados, hay algo más. En el partido ante Defensor jugué en una pierna literalmente. Es que no quería salir en ningún momento. Quería estar adentro de la cancha, porque también ese sentimiento de que no sabés hasta cuándo vas a estar te marca. Por ejemplo, en el primer semestre no sabía qué podía pasar y por eso trataba de aprovechar todo ese tiempo. Y decía, ‘capaz que se puede terminar ahora, en este momento, y yo me voy a poner a boludear’”.

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Foto: Inés Guimaraens

¿Nunca te pasó eso?

Nunca me pasó. En ese partido con Defensor sentí esa molestia, la sentí, me acuerdo, como a los 30 minutos del primer tiempo. Y fue fuerte lo que sentí. Es más, me paré de 5 al lado de Damián y empecé a manejar un poco los esfuerzos pero quería dejar el equipo bien parado en el partido para después poder salir. Esa es la realidad.

¿No pensabas en vos?

No, no. Porque también sentía que no iba a haber finales. Decía, es ahora.

En otras circunstancias, en otro club, en otro momento con ese dolor en la pierna, ¿hubieras pedido cambio?

Seguramente sí. Sí porque podía tener miedo de desgarrarme de verdad.

La reflexión final y el mensaje para los futuros Leo Fernández en el fútbol uruguayo

“Leo marca un antes y un después en el fútbol uruguayo, y lo digo como dirigente de Peñarol. Porque marca una experiencia que puede inspirar ahora a muchos jugadores, que pueden pensar, ¿después de esto que pasó con Leo, por qué no puedo ir a Peñarol en plenitud futbolística? Que no necesariamente tienen que venir en el final de sus carreras, sino que hay periodos de momento que venir a Peñarol puede ser bueno no sólo para Peñarol sino para el futuro del jugador. Lo que hizo Leo es un ejemplo y Peñarol hizo un gran esfuerzo”, reflexionó Novick en la charla con el mejor futbolista del Campeonato Uruguayo 2024.

Y Chijane apuntó: “Leo estaba mentalizado de todo esto, Edgardo. En algún momento que lo que hemos hablado, porque después cuando entramos en el tema, que a veces es el más escabroso de la parte económica, él también tuvo que resignar dinero para venir a Peñarol. No todos los jugadores también lo hacen, porque él empieza su carrera ascendente, no es que está ya catapultado. Y sin embargo, hizo todo para llegar a Peñarol, y Peñarol hizo todo porque se dio el momento para tener a Leo Fernández”.