Fútbolx100: Leonardo Fernández es el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024; conocé todos los premiados del año desde Aguirre hasta Juan Rodríguez

La revelación del campeonato fue también un futbolista de Peñarol, que jugó cedido en Boston River (Juan Rodríguez). Los otros tres rubros fueron los de mejor árbitro, mejor dirigente o SAD y mejor extranjero.

El equipo ideal quedó integrado con siete jugadores de Peñarol, tres de Nacional y uno de Boston River: Washington Aguerre (Peñarol); Leandro Lozano (Nacional), Javier Méndez (Peñarol), Guzmán Rodríguez (Peñarol), Lucas Hernández (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Eduardo Darias (Peñarol), Leonardo Fernández (Peñarol); Nicolás López (Nacional), Bruno Damiani (Boston River) y Maximiliano Silvera (Peñarol).

A continuación todos los ganadores de 2024 y quienes resultaron elegidos para los diferentes rubros.

El arquero de Peñarol, Washington Aguerre, fue el más votado como mejor en su puesto durante la temporada 2024. Le sacó 30 puntos a Luis Mejía de Nacional y 50 a Mauro Goicoechea, el tercero.

El jugador que llegó este año a Peñarol, Guzmán Rodríguez, también fue con diferencia el mejor en su puesto, en un rubro donde también consiguieron votos Leandro Lozano de Nacional, Juan Rodríguez de Boston River, Javier Méndez de Peñarol y Renzo Giampaoli de Defensor Sporting.

Leo Fernández fue el gran protagonista del Campeonato Uruguayo 2024. Además de ser elegido mejor futbolista de la temporada, también fue el mejor volante y recibió el 100% de los votos para integrar el equipo ideal.

Penarol's forward #11 Maximiliano Silvera reacts during the Copa Libertadores semi-final first leg football match between Brazil's Botafogo and Uruguay's Peñarol at the Olimpico Nilton Santos stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on October 23, 2024. Mauro P

Maximiliano Silvera

FOTO: AFP