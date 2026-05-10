Tercera noche de la alerta roja por personas en situación de calle: hubo 3.215 asistidos y 10 detenidos por desacato

En la tercera noche de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle se registraron 3.215 intervenciones con 10 detenidos por desacatos y sin internaciones compulsivas aplicadas, según informó este domingo el Sistema Nacional de Emergencia ( Sinae ).

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Del total de asistidos durante la noche del sábado, 2.249 eran de Montevideo y 966 del interior del país .

En total se realizaron 390 traslados , con cero internaciones compulsivas y 10 detenciones por desacato, ocho en Montevideo y dos en Canelones .

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De los trasladados, 16 necesitaron atención médica y uno de ellos tuvo que ser derivado a un centro de salud para ser atendido .

Hasta el momento se han ocupado 9.232 plazas en refugios, con 7.722 en centros del Mides y 1.510 en diversos lugares de evacuación.

En la noche del viernes, el personal del Mides y del Sinae brindó asistencia a 3.161 personas: 2.213 en Montevideo y 948 en el interior. En total fueron trasladadas 476 personas a refugios con cero internaciones compulsivas y cero detenciones por desacato.

El jueves ayudaron a 2.856 personas: 2.032 en Montevideo y 824 en el interior. Tampoco hubo internaciones compulsivas ni detenciones por desacato.

La alerta roja es una medida aplicada por el gobierno que permite la evacuación obligatoria de personas ante temperaturas extremas para evitar muertes.

Para estos operativos intervienen representantes del MDN, MIDES, MI, MSP, ASSE, SAME, INDA, Presidencia, DNE-Sinae y Renadro.