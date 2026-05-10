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Desde "fuerte abrazo" hasta "siempre en mi corazón": los mensajes de políticos por el Día de la Madre

Desde el gobierno compartieron mensajes en redes sociales el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez

10 de mayo de 2026 16:49 hs
Día de la madre
Día de la madre Pexels

Dirigentes del gobierno y políticos de todos los partidos publicaron varios mensajes en redes sociales en el marco de la conmemoración del Día de la Madre 2026.

"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo, con presencia y entrega. Laura me lo recuerda cada vez que la veo con Lucía y Vito, cómo cuida, se abre paso y defiende. ¡Feliz día a todas las madres!", escribió.

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"Compañera y madraza, ¡¡feliz día!! ¡¡Gracias por compartir lo más lindo que tenemos!!", expresó el dirigente del gobierno en su Instagram.

En la oposición divulgó también un emotivo mensaje en redes sociales el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

"En el Día de la Madre, un saludo muy especial a todas las madres uruguayas. A las que todos los días sostienen, acompañan y dan lo mejor por sus hijos y sus familias", escribió.

"Y en especial, gracias a mi madre y a Leti, por su amor y por ser siempre un pilar fundamental en nuestras vidas", agregó en X.

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También en filas blancas el senador Martín Lema envió un "fuerte abrazo" a "todas las mamás" en esta jornada, así como a "las mujeres que tienen vocación de serlo".

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"Feliz Día a todas las madres", escribió el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, quien además adjuntó una foto junto a su madre en el posteo.

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Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, escribió por su parte: "¡¡¡Muy feliz día a todas las madres de nuestro país!!!".

"¡¡¡Por su amor incondicional y entrega, que es una clave para el crecimiento, la seguridad y madurez de las nuevas generaciones!!! ¡¡¡A disfrutar y agradecer!!!!", añadió.

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"A todas las madres, biológicas o de crianza, que día a día luchan por el futuro de sus hijos... ¡¡A todas, salud!!", expresó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

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Desde el Frente Amplio, la senadora Liliam Kechichian escribió un posteo por la jornada en recuerdo a su madre, "Tita".

"Valentina, mi madre, Tita para todo el mundo. ¡¡¡Siempre en mi corazón!!!!", escribió en X la legisladora.

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