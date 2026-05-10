Desde "fuerte abrazo" hasta "siempre en mi corazón": los mensajes de políticos por el Día de la Madre

Dirigentes del gobierno y políticos de todos los partidos publicaron varios mensajes en redes sociales en el marco de la conmemoración del Día de la Madre 2026 .

Uno de los primeros en recordar esta fecha fue el presidente de la República, Yamandú Orsi , que en su cuenta de Instagram divulgó un mensaje en saludo a su madre, su pareja y a "todas las madres" del Uruguay.

"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo, con presencia y entrega. Laura me lo recuerda cada vez que la veo con Lucía y Vito, cómo cuida, se abre paso y defiende. ¡Feliz día a todas las madres! ", escribió.

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"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo": el emotivo mensaje de Orsi por el Día de la Madre

Desde el gobierno, quien también compartió un mensaje fue el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez .

"Compañera y madraza, ¡¡feliz día!! ¡¡Gracias por compartir lo más lindo que tenemos!!", expresó el dirigente del gobierno en su Instagram.

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En la oposición divulgó también un emotivo mensaje en redes sociales el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

"En el Día de la Madre, un saludo muy especial a todas las madres uruguayas. A las que todos los días sostienen, acompañan y dan lo mejor por sus hijos y sus familias", escribió.

"Y en especial, gracias a mi madre y a Leti, por su amor y por ser siempre un pilar fundamental en nuestras vidas", agregó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroDelgadoUy/status/2053424850417459249?s=20&partner=&hide_thread=false En el Día de la Madre, un saludo muy especial a todas las madres uruguayas.

A las que todos los días sostienen, acompañan y dan lo mejor por sus hijos y sus familias.

Y en especial, gracias a mi madre y a Leti, por su amor y por ser siempre un pilar fundamental en nuestras vidas. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) May 10, 2026

También en filas blancas el senador Martín Lema envió un "fuerte abrazo" a "todas las mamás" en esta jornada, así como a "las mujeres que tienen vocación de serlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLemaUy/status/2053440425105465635?s=20&partner=&hide_thread=false Un fuerte abrazo para todas las mamás en este día y un especial saludo para las mujeres que tienen vocación de serlo. — Martin Lema (@MartinLemaUy) May 10, 2026

"Feliz Día a todas las madres", escribió el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, quien además adjuntó una foto junto a su madre en el posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PedroBordaberry/status/2053480877070463420?s=20&partner=&hide_thread=false Feliz Día a todas las Madres pic.twitter.com/zn7FEZkSFe — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) May 10, 2026

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, escribió por su parte: "¡¡¡Muy feliz día a todas las madres de nuestro país!!!".

"¡¡¡Por su amor incondicional y entrega, que es una clave para el crecimiento, la seguridad y madurez de las nuevas generaciones!!! ¡¡¡A disfrutar y agradecer!!!!", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablo_Mieres/status/2053446307386110201?s=20&partner=&hide_thread=false Muy feliz día a todas las madres de nuestro país!!! Por su amor incondicional y entrega que es una clave para el crecimiento, la seguridad y madurez de las nuevas generaciones!!! A disfrutar y agradecer!!!! — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 10, 2026

"A todas las madres, biológicas o de crianza, que día a día luchan por el futuro de sus hijos... ¡¡A todas, salud!!", expresó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuidoManiniRios/status/2053459068979704075?s=20&partner=&hide_thread=false A todas las madres, biológicas o de criación, que día a día luchan por el futuro de sus hijos...

A todas, salud!! https://t.co/P1yQ3XUDXs — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) May 10, 2026

Desde el Frente Amplio, la senadora Liliam Kechichian escribió un posteo por la jornada en recuerdo a su madre, "Tita".

"Valentina, mi madre, Tita para todo el mundo. ¡¡¡Siempre en mi corazón!!!!", escribió en X la legisladora.