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El hijo del campeón con la selección uruguaya y tricampeón con Peñarol, que además de ser capitán en su club, jugó con el nombre de su mamá por el Día de la Madre

Fue un domingo diferente para toda la familia que disfrutó de un momento inesperado

10 de mayo de 2026 17:16 hs
Leo Gargano con la camiseta de Rincón de baby fútbol, con el nombre de su mamá Miska en la espalda, debido al Día de la Madre

Leo Gargano con la camiseta de Rincón de baby fútbol, con el nombre de su mamá Miska en la espalda, debido al Día de la Madre

La familia vivió un domingo muy especial y no solo por lo que fue el Día de la Madre. Leo, el hijo menor, jugó con su equipo de baby fútbol y lo hizo, como todos sus compañeros, con el nombre de su mamá en la espalda, para agasajarla en esta jornada tan especial. Se trata del hijo de Walter Gargano quien se coronara campeón con Uruguay y fuera tres veces campeón uruguayo con Peñarol.

Gargano fue, además, dos veces campeón uruguayo con Danubio, siendo una figura espectacular en dos equipos notables de la franja.

20260202 Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"
Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas:

Leo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, disfrutó con su papá del título de Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y se llevó un gorrito con el que festejaron los futbolistas: "200 veces más grandes"

A su vez, en su pasaje por Napoli consiguió la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana.

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La alegría de Miska Gargano

Uno de los títulos más celebrados por Walter Gargano en su carrera fue el de la Copa América de 2011 con la selección uruguaya del Maestro Óscar Tabárez.

Su esposa, Miska, hermana del excompañero del Mota en Napoli, el eslovaco Marek Hamsik, fue la más feliz de la jornada.

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Leo Gargano con la camiseta de Rinc&oacute;n de baby f&uacute;tbol, con el nombre de su mam&aacute; Miska en la espalda, debido al D&iacute;a de la Madre

Leo Gargano con la camiseta de Rincón de baby fútbol, con el nombre de su mamá Miska en la espalda, debido al Día de la Madre

Es que defendiendo a Rincón, su equipo de baby fútbol, su hijo menor Leo, este domingo, no solo utilizó el brazalete de capitán, sino que llevó impreso su nombre en la espalda.

Leo salió con la camiseta celeste y un "Miska", en el dorsal, para orgullo de su madre en un día tan especial como este domingo para todas las mamás.

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