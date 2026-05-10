Barcelona 2-0 Real Madrid: con un final arrollador, los catalanes son bicampeones de LaLiga de España para alegría de Ronald Araujo; mirá los golazos del clásico

Barcelona de Ronald Araujo fue un formidable campeón cuando este domingo se consagró bicampeón de LaLiga de España en el Estadio Camp Nou, al vencer 2-0 en el clásico a Real Madrid.

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De no haber sido por Thibaut Courtois en el arco de los merengues, la victoria debió haber sido por goleada.

Como se conocía, Federico Valverde no pudo jugar debido al golpe en la cabeza que sufrió con su entredicho con Aurélien Tchouaméni -titular este domingo- en medio de la semana.

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El partido

Ya a los 4 minutos, Fran García picó muy bien solo por izquierda, pero se apresuró con un pase al segundo palo que no llegó a destino.

Sobre los 8', llegó un notable tiro libre de derecha al palo de Thibaut Courtois de para de Marcus Rashford. Golazo para el 1-0 culé.

Aquí se puede ver ese golazo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2053555167300096172?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ GOLAZO DE MARCUS RASHFORD!! ¡BARCELONA SE PUSO EN VENTAJA Y SE ACERCA AL TÍTULO!



El inglés convirtió de tiro libre el 1-0 ante Real Madrid.@GiraltPablo - Juan Pablo Varsky#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/mIwkUMrTOV — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

En pocos minutos más, a los 17, Ferrán Torres anotó otro golazo por lo que fue toda la jugada: Joao Cancelo para Dani Olmo, quien la dejó de taco en el aire y de espaldas, cargándose a Antonio Rüdiger, y llegó la anotación.

Aquí se puede ver ese golazo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2053557231057059904?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡OTRO GOLAZO DE BARCELONA!! ¡EL TACO DE DANI OLMO, POR FAVOR!



Ferrán Torres anotó el 2-0 ante Real Madrid.@GiraltPablo#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/bbvB0gQHtO — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Luego, a los 21', Gonzalo García tuvo el descuento tras gran pase de Asencio, pero se lo perdió solo.

Rashford tuvo el tercero a los 37 minutos, pero Courtois tuvo una atajada memorable.

Así se terminó el primer tiempo en el que Barcelona fue muchísimo más que su rival.

Ni bien comenzó el complemento, Fermín casi hace el tercero para los catalanes, pero Courtois sacó muy bien al córner.

El propio arquero belga salvó a los 55' otro casi gol de Ferrán.

Courtois salvó una vez más sobre los 83 minutos, luego de que Barcelona siguió dominando gran parte del complemento. En esta ocasión fue sobre Robert Lewandowski.