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Seis adolescentes de 15 años resultaron lesionados tras un accidente frontal en Carrasco

Según el parte oficial de los hechos, el siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo en Avenida Italia y Murillo

10 de mayo de 2026 14:52 hs
Adolescentes heridos en accidente en Carrasco

Adolescentes heridos en accidente en Carrasco

Foto: Leonardo Carreño

Seis adolescentes de 15 años resultaron lesionados en un accidente de tránsito sobre el barrio Carrasco, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Según el parte oficial de los hechos, el siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo en Avenida Italia y Murillo.

Los menores se encontraban en una camioneta de traslados por Avenida Italia cuando, por razones a establecer, el vehículo terminó chocando contra un auto que circulaba por la misma calle, pero en sentido contrario.

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Producto del incidente, los seis adolescentes resultaron lesionados y uno de ellos sufrió un politraumatismo y una posible fractura de fémur.

En la escena del accidente trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Flagrancias de Turno, que trabaja en esclarecer los detalles detrás del siniestro.

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