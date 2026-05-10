Desde este lunes habrá cortes de calles y desvíos de ómnibus en Centenario por obras viales: mirá los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que desde este lunes 11 de mayo comenzará una nueva etapa de las obras viales en avenida Centenario, que implicará cortes nocturnos y desvíos de tránsito y transporte público en la senda hacia el sur, entre avenida 8 de Octubre y avenida Italia.
Los trabajos forman parte de una intervención de repavimentación y mejoras viales que se extenderá, en principio, hasta el 22 de mayo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Cómo serán los cortes en avenida Centenario
Según informó la comuna, durante el día los trabajos se realizarán en modalidad de media calzada para minimizar afectaciones a la circulación.
Sin embargo, en horario nocturno habrá corte total de avenida Centenario, en sentido hacia el sur, entre las 20:30 y las 6:00, con desvíos para vehículos particulares y líneas de ómnibus.
La obra incluye fresado del pavimento existente, reposición de baches profundos, colocación de geogrilla y tendido de carpeta asfáltica. También se ejecutarán trabajos de reposición de cordones de granito y cruces bajo pavimento.
Los desvíos de ómnibus previstos
Las líneas 76, 185, 186, 192, 316 y 328 desviarán por Luis Alberto de Herrera y avenida Italia.
La línea 115 circulará por Larrañaga, Famaillá, Urquiza y Mariano Moreno.
En tanto, la línea 330 irá por avenida 8 de Octubre, Luis Alberto de Herrera, avenida Italia, Escuder Núñez y avenida Centenario.
Las paradas que quedarán suspendidas
Durante las obras quedarán suspendidas las paradas ubicadas en:
- Avenida Centenario y Hospital Militar
- Avenida Centenario y Cibils
- Avenida Centenario y Garibaldi
La Intendencia indicó que se habilitarán paradas provisorias sobre Luis Alberto de Herrera.
Además, desde el inicio de las obras quedó prohibido el estacionamiento de vehículos en todo el tramo intervenido.