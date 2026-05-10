Caballos incautados en San José: propietarios denuncian procedimiento irregular y "severo" impacto terapéutico en un menor con TEA

Un grupo de propietarios de equinos presentó un pedido de “restitución inmediata y urgente” ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ) por 16 caballos incautados durante la Operación Arión, realizada el 22 de abril en Ciudad del Plata, San José . El reclamo sostiene que los animales fueron retirados “de manera irregular” , cuestiona el procedimiento llevado adelante por las autoridades y advierte por un “severo retroceso” emocional y conductual en un joven con trastorno del espectro autista (TEA) .

El operativo había sido desplegado por la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana junto con la Jefatura de Policía de San José, Guardia Republicana, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Defensa, el INBA y la Intendencia de San José, con el objetivo de retirar equinos sueltos en la vía pública que representaran un riesgo para la seguridad vial y el bienestar animal.

Según informó el Ministerio del Interior, en ese momento el procedimiento se realizó en el marco del Decreto 233/022 y permitió la incautación de 17 caballos en condiciones irregulares en Ciudad del Plata. El abogado defensor de los vecinos, Rodrigo Rey , aclaró a El Observador que la diferencia de la cantidad responde a que aún falta reclamar un equino.

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El director nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal , había señalado que la operación buscaba retirar equinos sueltos en espacios públicos y promover la tenencia responsable de animales de gran porte .

Además, explicó que el operativo contó con apoyo policial, logístico y veterinario de distintos organismos estatales.

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El reclamo de los propietarios

En el documento, presentado ante el INBA y al que accedió El Observador, los propietarios señalaron que los animales estaban “atados y bajo control” dentro de predios privados y no sueltos en la vía pública. Además, denunciaron presuntas irregularidades durante el operativo, entre ellas la ausencia de notificación previa, falta de actas individuales sobre los retiros y supuestas fallas en la cadena de custodia de los animales.

Los reclamantes afirmaron haber presentado documentación para acreditar la propiedad de los equinos, incluyendo contratos de compraventa, declaraciones juradas, formularios de declaración de propiedad equina y registros de Dicose. También indicaron que aportaron fotografías, videos y testimonios.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.19.15 PM Operación Arión Foto: Ministerio del Interior

El planteo por un adolescente con TEA

El escrito también planteó de forma diferenciada una situación vinculada a un adolescente con trastorno del espectro autista (TEA), cuya rutina terapéutica incluía actividades de equinoterapia con uno de los animales retirados.

Según la presentación, el joven tiene 17 años y cuenta con diagnóstico confirmado de TEA con mutismo selectivo, además de otros antecedentes médicos y tratamientos en curso. Los propietarios señalaron que el vínculo con los caballos formaba parte “sustancial” de su rutina terapéutica y que la práctica se desarrollaba desde hace años.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.19.17 PM(1) Foto: Ministerio del Interior

En el documento se sostiene que la equinoterapia funcionaba como una herramienta complementaria para mejorar la regulación emocional, la comunicación no verbal, la motricidad y la integración social del adolescente. También se menciona que concurría regularmente a un centro educativo y de rehabilitación donde realizaba actividades deportivas y pedagógicas adaptadas a su perfil.

Los denunciantes afirmaron que el retiro del animal provocó un “severo retroceso” emocional y conductual en el joven y solicitaron al INBA la restitución prioritaria del equino vinculado a su tratamiento. Además, pidieron que se adopten medidas urgentes para preservar el estado y la identificación de los animales mientras se analiza el reclamo.

Rey aseguró que "se debe implementar un mecanismo de devolución inmediata porque hay incluso un menor que no está recibiendo el tratamiento que fue su sostén durante toda su vida".

WhatsApp Image 2026-04-22 at 9.07.45 AM Foto: Ministerio del Interior

Las medidas solicitadas al INBA

Durante la presentación, los propietarios solicitaron medidas cautelares para impedir la adopción, traslado o disposición de los equinos mientras se resuelve el caso, además de información sobre el lugar donde permanecen los animales y los controles veterinarios realizados.

En el escrito también pidieron que se realice un inventario individual de cada animal, con peritajes veterinarios, relevamiento fotográfico y constatación de su estado sanitario y nutricional. Además, reclamaron conocer la identidad de los funcionarios responsables de la custodia y el régimen de mantenimiento aplicado a los equinos desde el operativo.

Los propietarios solicitaron además una audiencia administrativa para presentar pruebas testimoniales y documentales, y reclamaron que, tras la investigación del caso, se disponga la “restitución integral e incondicional” de los 16 animales retirados durante el operativo en Ciudad del Plata.