Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / BIENESTAR ANIMAL

Retiraron 60 caballos que estaban sueltos en calles y rutas de Montevideo: si los dueños no los reclaman, irán a centros de equinoterapia

El operativo se desarrolló el miércoles en la zona de Paso de la Arena y este jueves en la mañana en los alrededores del vertedero municipal Felipe Cardoso

4 de diciembre 2025 - 10:45hs
WhatsApp Image 2025-12-04 at 10.31.55 AM

En un operativo conjunto de la Policía y el Instituto de Bienestar Animal (INBA), este miércoles y jueves fueron retirados alrededor de 60 caballos sueltos de la vía pública, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador.

El operativo se desarrolló el miércoles en la zona de Paso de la Arena y este jueves en la mañana en los alrededores del vertedero municipal Felipe Cardoso.

"Un animal suelto en la vía pública, sea en ciudad o en la carretera, es peligroso. Pesan 350, 450 kilos, si impactan contra un vehículo puede lastimar seriamente a personas, hasta morirse, han muerto familias enteras. Es un tema de seguridad pública", dijo a El Observador Álvaro Buscarons, director ejecutivo del INBA.

Más noticias
Niño es atropellado por un caballo
BIENESTAR ANIMAL

Un niño fue atropellado en carrera de caballos en Cerro Chato y Plataforma Animalista pide al INBA que inicie investigación

INBA requisó perrita maltratada
MALTRATO

INBA retiró perra maltratada en Barrio Sur tras denuncia de colectivo animalista: agresor fue despedido de su trabajo y expulsado del gimnasio

¿Qué pasa con los animales? Los caballos, según la normativa, deben estar 72 horas bajo custodia policial en un campo. Si alguien los reclama y puede acreditar que es el dueño, se les devuelve. En caso contrario, los animales serán destinados a centros de equinoterapia, adelantó Buscarons.

No se descarta ampliar este tipo de operativos a otras zonas del país, en especial al departamento de Canelones.

Temas:

Caballos INBA Montevideo Equinoterapia

Seguí leyendo

Las más leídas

Así inició el show de Shakira en el Estadio Centenario
SHAKIRA

Shakira en el Centenario: el espectáculo inició con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto

Tomás Romay y Carolina Ache
DECLARACIÓN JURADA

Tras más de tres años de idas y vueltas, la Jutep publicó patrimonio de US$ 11,3 millones del esposo de Carolina Ache

UTE Premia
FACTURAS

Se aprobó el UTE Premia: cuántos clientes serán beneficiados en diciembre

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro
SHOW EN EL CENTENARIO

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos