Retiraron 60 caballos que estaban sueltos en calles y rutas de Montevideo: si los dueños no los reclaman, irán a centros de equinoterapia

En un operativo conjunto de la Policía y el Instituto de Bienestar Animal (INBA), este miércoles y jueves fueron retirados alrededor de 60 caballos sueltos de la vía pública, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador.

El operativo se desarrolló el miércoles en la zona de Paso de la Arena y este jueves en la mañana en los alrededores del vertedero municipal Felipe Cardoso.

"Un animal suelto en la vía pública, sea en ciudad o en la carretera, es peligroso. Pesan 350, 450 kilos, si impactan contra un vehículo puede lastimar seriamente a personas, hasta morirse, han muerto familias enteras. Es un tema de seguridad pública", dijo a El Observador Álvaro Buscarons, director ejecutivo del INBA.

¿Qué pasa con los animales? Los caballos, según la normativa, deben estar 72 horas bajo custodia policial en un campo. Si alguien los reclama y puede acreditar que es el dueño, se les devuelve. En caso contrario, los animales serán destinados a centros de equinoterapia, adelantó Buscarons.

No se descarta ampliar este tipo de operativos a otras zonas del país, en especial al departamento de Canelones.