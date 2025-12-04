El Ministerio de Vivienda impulsará un plan de recuperación urbana en Montevideo, comenzando por Ciudad Vieja

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) comenzará a implementar un plan de recuperación urbana en el casco histórico de la Ciudad Vieja , en Montevideo, según anunció su titular interino, Christian Di Candia . El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de las ciudades, reduciendo los niveles de segregación territorial y aprovechando los espacios en desuso o vacíos en zonas centrales.

“Una de las mayores dificultades que tenemos es combatir la segregación territorial. A la vez tenemos muchas áreas centrales en las ciudades y en el país, despobladas, que tienen capacidades de servicios, saneamientos y edificios patrimoniales en estado de desuso o vacíos ”, señaló Di Candia durante su intervención en Uruguay Real Estate 2025, un evento organizado por Casas y + en el Sofitel Montevideo el 2 de diciembre.

El plan del MVOT contempla la recuperación de edificios que pertenecen a instituciones públicas , a través de acuerdos con las intendencias departamentales y mediante llamados de la Agencia Nacional de Vivienda. Además, se recepcionarán propuestas de privados para la rehabilitación de estos espacios , implementando herramientas financieras tanto nacionales como locales.

Di Candia también destacó el rol del sector público y privado en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, que ha incorporado más de 180 propuestas de empresas, federaciones, organizaciones y familias durante las comisiones asesoras realizadas en todo el país.

Desafíos urbanos y nuevas herramientas de planificación

El jerarca enfatizó que Uruguay enfrenta profundas transformaciones culturales y sociales, como las dificultades de los jóvenes para independizarse, un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en comparación con décadas pasadas. “Eso nos obliga a encontrar respuestas y anticiparnos a dificultades que no queremos tener”, expresó el ministro interino.

En cuanto a la visión a futuro, Di Candia subrayó que el mayor desafío es construir mejores ciudades, más integradas, con mejores viviendas, mejor movilidad, energías limpias y menores niveles de segregación territorial. “Las ciudades tienen que ser innovadoras, pero tienen que ser previsibles”, sostuvo.

Creación de un observatorio territorial

En el ámbito de las nuevas herramientas de planificación territorial, el MVOT avanza en la creación de un observatorio territorial. Este instrumento incluirá un monitor inmobiliario que permitirá conocer los precios de la tierra y de los inmuebles, tanto de venta como de alquiler, a nivel nacional. "Podremos conocer promedios, topes, cruzar datos y saber dónde y cómo vive nuestra gente", detalló Di Candia.

El ministro también valoró el aporte de la Ley de Vivienda Promovida, que se ha convertido en un motor para el mercado inmobiliario, incrementando la oferta y el stock en un 27%. “Detrás de cada proyecto inmobiliario hay muchísima inversión pública sosteniendo miles de puestos de trabajo”, agregó.

Finalmente, Di Candia reiteró que uno de los principales desafíos inmediatos es asegurar que los instrumentos de vivienda también acompañen a los sectores medios y bajos. Además, reafirmó que la política habitacional no debe reducirse únicamente a nuevas construcciones, sino que también debe enfocarse en la recuperación del stock existente.