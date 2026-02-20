"Primero me pidieron que por favor sacara a los niños": el relato del guardavidas que rescató a seis personas en una playa de Punta del Este

No es ninguna novedad que el trabajo de los guardavidas , al menos en plena temporada estival, no es una tarea monótona ni aburrida , pero este viernes el rescate de seis personas, entre ellas tres niños , recorrió al país y despertó esa admiración que naturalmente generan los héroes que caminan (o nadan) entre nosotros.

El rescate en cuestión ocurrió el miércoles frente a la Parada 3 de Playa Mansa , pero para Rodolfo “Fito” Núñez fue, antes que nada, una jornada más de trabajo que terminó con un saldo más que positivo: seis personas que se encontraban en riesgo ahora están a salvo.

“ Era una jornada normal , yo ya estaba trabajando”, contó el guardavidas en diálogo con El Observador. Núñez es el encargado de la moto de agua de rescate en esa zona. “ Yo soy el motero acá de la Mansa ”, explicó.

En un momento, uno de los trabajadores de las motos de agua se le acercó corriendo y le dijo que “le habían avisado que había un catamarán derivando con seis personas a bordo ”.

La embarcación estaba volcada y derivando a unos mil metros de la costa. “Agarro la moto y salgo hasta ahí. Enseguida, ya en dos minutos estaba ahí”, relató. Algunos de los ocupantes ya mostraban “signos de hipotermia, estaban con piel pálida y fría por el tiempo que habían permanecido ahí”.

Todos llevaban chaleco salvavidas, lo que facilitó el rescate. Los padres de los menores le hicieron un pedido claro: “Primero me pidieron por favor que sacara a los niños”.

Núñez cargó a dos de ellos en la moto de agua y los trasladó a la orilla. Luego regresó por el tercero y después por los adultos. “Saqué al otro niño y después por último traje al otro adulto, que vino ‘enganchado’ después en el catamarán”.

El velero había partido la vela y eso complicó la maniobra. Más tarde, otra embarcación remolcó el catamarán que había quedado dado vuelta.

Ya en tierra, los seis fueron asistidos. La tensión dio paso al alivio. “Igualmente pasaron por el puesto a agradecer y a dejar los datos, yo les había pedido por favor que dejaran”, contó. “Agradecidos, obviamente”, celebró el funcionario.

Descuidos, corrientes y vientos: los desafíos de quienes vigilan la costa

Para Núñez, este tipo de intervenciones forman parte del trabajo cotidiano en temporada. Aunque el vuelco de un catamarán no es lo más habitual, los rescates integran la rutina de quienes vigilan la costa.

En tal sentido, el trabajador señaló que este "ha sido un verano bastante movido" y recordó "muchos rescates de paddle derivando por el tema del viento, niños solos sin chalecos ni nada. Dos o tres niños en cada paddle".

Además, también asistieron en rescates de "motos de agua dadas vuelta" e incluso de un "nadador veterano, que había agarrado una corriente por la altura de la Parada 39 y no podía salir".

"Estaba agarradito de una tabla, dejándose derivar. Era una persona ya mayor, adulta", agregó.

Sin embargo, todos estos episodios tuvieron un resultado favorable y las tareas de rescate fueron exitosas. “Si es por este motivo, dámelo siempre”, dijo, entre risas, cuando notó la repercusión que tuvo el operativo.