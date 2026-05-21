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Peñarol vs Corinthians por Copa Libertadores: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Todos los detalles para el trascendente partido que Peñarol jugará este jueves contra Corinthians por la Copa Libertadores

21 de mayo de 2026 5:00 hs
Bidón y Gastón Togni

Bidón y Gastón Togni

Foto: Miguel Schincariol/AFP

Peñarol y Corinthians juegan este jueves 21 de mayo en un partido clave por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde juegan Peñarol vs Corinthians?

El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, donde el conjunto aurinegro buscará hacerse nuevamente fuerte revertir su situación en el torneo y mantener sus chances de clasificar a octavos de final.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Corinthians?

El encuentro comenzará exactamente a la hora 21.30.

Para los seguidores en el exterior, estos son los horarios de referencia:

Aplastante triunfo de Peñarol contra Defensor Sporting en el inicio de la llave semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El comunicado de Peñarol de apoyo a la causa de los Desaparecidos este 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio, tras la votación del consejo directivo

  • Argentina y Brasil: 19:30 horas.
  • Colombia y Perú: 19:30 horas.
  • Chile y Venezuela: 20:30 horas.
  • México: 18:30 horas.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Corinthians?

El encuentro se podrá ver en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium y por cable en ESPN.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

El equipo dirigido por Diego Aguirre afronta este compromiso con la urgencia absoluta de conseguir una victoria.

El triunfo de anoche de Santa Fe sobre Platense, dejó a los aurinegros con chances de pasar a octavos, para lo cual también necesitará que ganarle en la última fecha a Santa Fe y que Platense pierda con el Timao.

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Equipo arbitral para Peñarol vs Corinthians

Piero Maza de Chile será el juez central del partido con Claudio Urrutia y Juan Serrano de asistentes y Mathías Riquelme de cuarto árbitro. En el VAR estarán Juan Lara y Edson Cisternas, todos trasandinos.

Mirá en esta nota el precio de las entradas y dónde comprarlas.

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