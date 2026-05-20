Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras el empate de Nacional ante Universitario

Nacional empató 0-0 frente a Universitario de Perú este miércoles en el Gran Parque Central por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América y quedó eliminado de la misma.

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El primer tiempo de los dirigidos por Jorge Bava fue pobrísimo y solo llegaron a través de un cabezazo llovido de Sebastián Coates que el arquero Vargas sacó muy bien.

En la contra, el argentino Fértoli casi anota para Universitario, desde lejos, luego de un rebote en Agustín Dos Santos, pero Luis Mejía la sacó notablemente al córner.

En el inicio del segundo tiempo, Jorge Bava apostó por un equipo aún más ofensivo.

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Nacional 0-0 Universitario: el tricolor jugó un partido pobrísimo y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores

Colocó a Nicolás "Diente" López, buscando una reacción en la parte de adelante junto a Maximiliano Gómez y a Maximiliano Silvera.

Más tarde entraron Gonzalo Carneiro y Pavel Núñez, siempre buscando mayor llegada, pero el juego no aparecía.

Pero Nacional siguió sin encontrar nada en la cancha y terminó empatando 0-0 y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores: