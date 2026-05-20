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Mirá al ex Nacional, Lucas Villalba, cantando karaoke en la fiesta sorpresa de despedida al uruguayo nacionalizado Alexander Barboza, en la que estuvo también Mateo Ponte

El notable zaguero, campeón de la Copa Libertadores, deja Botafogo porque el club necesitaba dinero y vendió su ficha a Palmeiras

20 de mayo de 2026 16:30 hs

El defensor central argentino, nacionalizado uruguayo, Alexander Barboza dejó Botafogo y se incorporará a Palmeiras de San Pablo luego de que su club decidiera venderlo porque necesitaba dinero, tras su exitoso paso por el Botafogo, donde logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que Barboza estuvo en Montevideo durante algunos días el año pasado tramitando la ciudadanía uruguaya, debido a que su papá es de Uruguay, con la intención de tener la posibilidad de defender a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

No obstante, el técnico celeste nunca lo tuvo en cuenta y jamás lo llamó para el combinado nacional.

La despedida sorpresa en Rio de Janeiro, con Lucas Villalba cantando karaoke

La pareja de Alexander Barboza le realizó una fiesta despedida sorpresa junto a sus mejores amigos en Rio de Janeiro, y gran parte del plantel de Botafogo.

Pese a que Nacional no se pronunció oficialmente, su capitán, Sebastián Coates, realizó un posteo en apoyo a la causa de los desaparecidos

Según el New York Times en el caso de corrupción del FIFAgate, dos empresarios argentinos prófugos desde hace más de 10 años, buscan un acuerdo en Estados Unidos

Entre los futbolistas que estuvieron, aparecen los uruguayos Mateo Ponte y el ex Nacional, Lucas Villalba.

"Muchas gracias a todos los que fueron partícipe de esta gran sorpresa, creo que mi cara en la primera foto habla por sí sola‍. Sin palabras para con vos mi amor, gracias por organizar todo esto, te pasaste. Te amo", le escribió Barboza en su cuenta de Instagram a su pareja.

Lucas Villalba fue uno de los que más agitó la noche de Rio de Janeiro.

Junto al agasajado, subió al escenario y se animó a una especie de karaoke junto a uno de los invitados.

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