UEFA adaptará la Liga de Naciones y sus eliminatorias para los Mundiales y Eurocopas al formato Champions League desde 2028: así será el nuevo formato

La Liga de Naciones de Europa y las eliminatorias de ese continente para Eurocopas y Mundiales se jugarán a partir de 2028 con nuevos formatos , similares al de la actual Champions League , indicó este miércoles la UEFA .

Creada en 2018 y disputada a lo largo de dos años, la Liga de Naciones pasará de las cuatro ligas o divisiones actuales a tres de 18 equipos cada una , anunció el comité ejecutivo del organismo reunido en Estambul, que aún debe "perfeccionar" su propuesta antes de una aprobación definitiva en setiembre.

En la fase de grupos, la única que se verá modificada, cada liga estará compuesta por tres grupos de seis equipos , que se enfrentarán cada uno a cuatro rivales a partido único, y a otro a ida y vuelta, para un total de seis partidos: "en casa o fuera contra equipos de otros bombos, y en casa y fuera contra rivales de su mismo bombo".

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"Los cuartos de final, la final a cuatro y los playoffs de ascenso/descenso completarán el formato sin cambios", precisa la UEFA.

Por otro lado, las eliminatorias de clasificación a los Mundiales y a las Eurocopas también "adoptarán una estructura dividida en categorías" ligadas a la Liga de Naciones: la Liga 1 reunirá a los 36 equipos de las Ligas A y B de la Liga de Naciones, y la Liga 2 los 18 equipos restantes -o 19 en caso de la reintegración de Rusia, excluida desde 2022-.

La Liga 1 estará formada por tres grupos de doce equipos, sorteados a partir de tres bombos, y cada equipo disputará seis partidos de ida y vuelta contra seis rivales diferentes, "dos por bombo", siguiendo el mismo modelo de las competiciones europeas de clubes.

La Liga 2 se organizará como la Liga C de la Liga de las Naciones, con tres grupos de 6 (o uno de 7).

Para acceder a las fases finales de la Eurocopa y del Mundial, "los equipos mejor clasificados de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente", y las plazas restantes se decidirán mediante repescas a las que se accederá también desde la Liga 2.

"Los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes, ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todas las selecciones y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional", prometió Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, citado en un comunicado.

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FUENTE: AFP