Mundial sub 17 de Catar: la selección uruguaya conocerá a sus rivales en el sorteo de la FIFA de este jueves

La FIFA celebrará este jueves en su sede de Zúrich, Suiza, los sorteos de los Mundiales sub 17 femenino y masculino, con Uruguay presente en esa rama, que, por segunda vez consecutiva y hasta 2029, se disputarán este año en Marruecos y Catar, respectivamente, con 24 selecciones en el primero y 48 en el segundo.

La competición masculina, que vivirá su edición número 21, se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026 con 48 selecciones por segunda vez y con Portugal como defensora del título.

La selección uruguaya de Ignacio González clasificó recientemente al Mundial en el Sudamericano de la categoría , al lograr uno de los cupos de clasificación en el playoff ante Venezuela. Será el regreso de la celeste a la Copa del Mundo de la categorías tras 13 años.

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La FIFA distribuirá a los equipos, aún sin conocer todavía el nombre de los diez africanos clasificados, en doce bombos con Catar en el primero como anfitrión y el resto según su ránking, que tiene en cuenta los puntos sumados en las últimas cinco ediciones del Mundial (2025, 2023, 2019, 2017 y 2015).

El abrazo de Juan Pablo Gancheff y Lautaro Muñiz gol para Uruguay en el Sudamericano sub 17 selección uruguaya vs Venezuela a El abrazo de Juan Pablo Gancheff y Lautaro Muñiz tras el 1-0 de Uruguay FOTO: @URUGUAY

Las selecciones que entrarán en el sorteo son las siguientes:

Asia (AFC): Catar, Australia, China, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam.

Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos.

Conmebol: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumanía, Serbia y España.

Sorteo del Mundial femenino

El primer sorteo (a las 10:00 horas) será el de la competición femenina, que celebrará su décima edición entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre próximos, con Corea del Norte como defensora del título y en busca de convertirse campeona por tercera vez seguida.

Las 24 selecciones participantes, entre las que no está Uruguay, se distribuirán en cuatro bombos para formar seis grupos de cuatro, con Marruecos en el primero, junto a España, Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo al 'ránking' FIFA, establecido por el número de puntos obtenidos en las últimas ediciones del Mundial (2025, 2024, 2022, 2018 y 2016).

España se quedó fuera de la final del último Europeo disputado en Irlanda del Norte el pasado día 14, tras caer derrotada en la tanda de penaltis frente a Alemania (4-3), que luego conquistó su noveno título al ganar a Francia en la final (1-0).

A falta de confirmar los equipos de África (CAF), en el bombo 2 estarán las selecciones de Brasil, México, Alemania, Francia, China y una de África; en el 3 Nueva Zelanda, Polonia, Chile y 3 africanas y en el 4 Venezuela, Noruega, Samoa, Australia, Puerto Rico y Argentina.

Con base en EFE