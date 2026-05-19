El Tottenham de Rodrigo Bentancur perdió 2-1 con el Chelsea y dejó pasar la chance de salvarse del descenso de la Premier League

El Tottenham Hotspur , con el uruguayo Rodrigo Bentancur los 90 minutos en cancha, perdió 2-1 de visitante con el Chelsea este martes y dejó escapar la chance de salvarse del descenso de la Premier League con una fecha de antelación, por lo que en la última fecha jugará un cabeza a cabeza con el West Ham para ver quién desciende a la Segunda división de Inglaterra.

Con Bentancur desde el arranque en el mediocampo, a los Spurs se les complicó el partido de arranque luego de que Enzo Fernández anotara el primer tanto del Chelsea a los 18 minutos con un disparo de larga distancia.

A los 67 , un mal pase a Bentancur en el medio dejó la pelota servida a Cole Palmer para iniciar un contraataque que terminó con el gol de Andrey Santos , tras un pase al medio de Fernández, figura del encuentro.

El entrenador Roberto de Zerbi mandó tres cambios a la cancha luego del gol recibido y la decisión tuvo un efecto positivo rápido , ya que a los pocos minutos uno de los ingresados, Pape Sarr, asistió de taco a Richarlison para que el brasileño pusiera el 2-1 y dejara a tiro a los Spurs.

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La razón para festejar de Rodrigo Bentancur y todo Tottenham Hotspur previo a enfrentar el martes a Chelsea en un partido decisivo

El equipo londinense buscó el empate como pudo, con varios centros al área rival y algunos tiros libres, pero el Chelsea logró aguantar la victoria y se llevó tres puntos claves para buscar clasificar a copas europeas.

Los Blues tienen 52 puntos y se metieron en el octavo lugar de la Premier, que da un cupo a las eliminatorias para acceder a la UEFA Conference League, tercera copa en importancia de Europa. Está a un punto del Brighton, que en el séptimo lugar estaría clasificando a la Europa League.

Tottenham, en tanto, está en el puesto 17 con 38 puntos, dos puntos por encima del West Ham, decimoctavo y en zona de descenso. Si ganaba este martes, le hubiera sacado cinco puntos y hubiese concretado su salvación, pero ahora todo se definirá en la última fecha.

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La jornada 38 de la Premier League se disputará en su totalidad el domingo 24 de mayo. Tottenham recibirá en su casa al Everton (duodécimo con 49 puntos), mientras que el West Ham hará de local contra el Leeds (en el puesto 14 con 47 unidades).

Más allá de que llegará al final de la temporada complicado en la tabla con su equipo, la participación de Bentancur es una buena noticia para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026.

Tras estar cuatro meses afuera, el uruguayo volvió a las canchas el 18 de abril y de ahí en más no salió del equipo, jugando los seis partidos de los Spurs desde esa fecha. Este martes, además, completó los 90 minutos de un encuentro por segunda vez desde su retorno.