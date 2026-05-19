Histórico: el Arsenal vuelve a ser campeón de la Premier League tras 22 años de espera, luego del empate del Manchester City ante el Bournemouth

El Arsenal se consagró campeón de la Premier League de Inglaterra por primera vez en 22 años , luego de que el Manchester City empatara 1-1 con el Bournemouth este martes por la tarde y quedara sin chances de pelear por el título a una fecha del final.

El partido disputado en el Dean Court del Bournemouth era trascendental para las aspiraciones del City , que sabía que debía ganar sí o sí para llegar a la última fecha de la Premier con chances, luego de que este lunes el Arsenal venciera 1-0 al Burnley y quedara cinco puntos arriba.

Eli Junior Kroupi puso en ventaja al Bournemouth a los 39 minutos con una gran jugada colectiva, en un gol que fue muy celebrado en el Dean Court, pero también en Londres.

A los 92 minutos Erling Haaland empató para el City y puso suspenso en el final del partido, pero no hubo tiempo para más , y tras el final del partido Arsenal coronó su primera liga en 22 años .

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Arsenal sufrió para ganarle a Burnley en la penúltima fecha de la Premier League y este martes se puede consagrar campeón luego de 22 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Arsenal/status/2056833519460999375?s=20&partner=&hide_thread=false The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

El conjunto londinense tiene 82 puntos, mientras que con el empate el City alcanzó las 78 unidades, por lo que quedó a cuatro puntos del líder con solo una fecha restante.

Se trata del final de una racha adversa histórica para el Arsenal, que ya tenía en su haber las Premier de 1998, 2002 y 2004 (antes de 1992 la Primera división inglesa era conocida como la First Division).

Desde su primer título liguero en 1931, los 22 años representaban la espera más larga que había tenido el club de Londres para volver a gritar campeón.

Ahora los Gunners saben que pueden hacer historia por duplicado, ya que el próximo sábado 30 de mayo jugarán la final de la Champions League contra el París Saint Germain (PSG) en Budapest, donde podrían obtener su primera "orejona".