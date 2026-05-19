La temporada de Manuel Ugarte en Manchester United, "con muchos momentos difíciles" y el agradecimiento a su "amor" por estar en los "días más duros"; mirá sus números

El volante uruguayo de Manchester United, Manuel Ugarte , hizo un balance de su año en el club tras finalizar la actividad el pasado fin de semana con el último partido jugador en Old Trafford.

Los red devils firmaron el domingo contra Nottingham Forest (3-2) una octava victoria en nueve partidos de local con el entrenador interino Michael Carrick , destinado a continuar, en el juego que marcó la despedida del volante brasileño Casemiro.

El exjugador del Real Madrid, que pone fin a sus cuatro años en Old Trafford, se despidió de los aficionados cuando fue sustituido en la parte final del encuentro.

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Fue la undécima victoria en 16 partidos (con tres empates y sólo dos derrotas) de Premier League para Carrick, con la grada pidiendo su continuidad.

"Estos últimos meses hemos tenido algunos grandes momentos, con grandes goles y buenos resultados. Esperemos que haya más", declaró Carrick en un discurso ante los aficionados, sin que el club haya confirmado aún la continuidad del técnico para la próxima temporada.

Estos resultados han catapultado al Manchester United a la parte alta de la Premier League y le han clasificado para la próxima Liga de Campeones.

El balance personal de Manuel Ugarte

Por su parte, Ugarte hizo un resumen de su año en los red devils. “Temporada con muchos momentos difíciles, pero siempre sonriendo”.

Manuel Ugarte y su pareja Georgia May Heath en Old Trafford Manuel Ugarte y su pareja Georgia May Heath en Old Trafford

“Gracias a mi familia que siempre me apoyó desde lejos y a vos amor que estuviste al lado mío los días más duros”, agregó en la foto en la que aparece con su pareja Georgia May Heath en el césped de Old Trafford.

El uruguayo tuvo una temporada regular en el United, con 24 partidos disputados en total, 22 de ellos por la Premier League y dos por copas, con un total de 1.005 minutos, con un promedio de 41 minutos por partido.

En las 37 fechas de la Premier League fue titular en ocho partidos e ingresó como suplente en 14, con 881 minutos en total.

Su último partido fue el 13 de abril. Luego, fue suplente en cuatro juegos sin ingresar y no estuvo convocado en la penúltima fecha.

Los números del ex Fénix son inferiores a los de la anterior temporada 2024/25, su primer año en Manchester, cuando jugó 29 partidos por la Premier con un total de 1.792 minutos.

La no participación en los últimos encuentros y su menor injerencia en el equipo, abren la puerta para que el ex PSG cambie de club en el próximo período de pases.