Alarma para Marcelo Bielsa y la selección uruguaya: Matías Viña se desgarró a pocos días del Mundial 2026 y se pierde la final con River Plate

Se encienden las alarmas en la selección uruguaya y en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa ya que desde Argentina confirman que el lateral Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho en el último entrenamiento de River Plate y será baja para el próximo partido por Copa Sudamericana , como también para la final del Torneo Apertura argentino .

A falta de 23 días para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá , donde la selección uruguaya debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Marcelo Bielsa suma una nueva incógnita en una posición en la que ya padece la baja de Joaquín Piquerez , que sufrió una rotura de ligamentos en su tobillo derecho.

Además de ser una preocupación para Bielsa, es una mala noticia para Eduardo Chacho Coudet que pierde a Viña para los últimos tres partidos que afrontará River Plate en el semestre, entre ellos la final del Torneo Apertura que el Millonario disputará el próximo domingo 24 de mayo ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba .

Con Matías Viña desde el arranque, River Plate le ganó 1-0 a Rosario Central y clasificó a la final del Torneo Apertura de Argentina

Viña fue sometido a estudios en el River Camp, el complejo de entrenamiento del club argentino situado en Ezeiza, luego de llegar con molestias a la práctica de este lunes. El defensor uruguayo fue fundamental para el equipo de Coudet en las semifinales ante Rosario Central ya que anuló a Ángel Di Maria y fue uno de los mejores de la cancha.

El tiempo de recuperación de un desgarro en el aductor suele variar dependiendo del grado del mismo, aunque uno leve oscila entre 8 a 15 días, mientras que un desgarro moderado puede demorar de 3 a 4 semanas.