Un perro salvó a su dueño durante el incendio de una casa en Melo: el animal murió atrapado entre las llamas

Un perro alertó a su dueño y le salvó la vida durante el incendio de una vivienda ocurrido en Melo, departamento de Cerro Largo. El animal murió atrapado dentro de la casa.
El incendio, del que dio cuenta la periodistas local Silvia Techera, se registró sobre las 02:30 de la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Cándido Monegal, en el barrio El Fogón.
Según dijeron fuentes de Bomberos a Subrayado (Canal 10), la mascota despertó al propietario de la casa cuando el fuego ya se había propagado y el lugar estaba invadido por humo y llamas.
Al levantarse, el hombre logró salir hacia el exterior como pudo, aunque no consiguió rescatar al perro, que quedó atrapado dentro de la vivienda y murió durante el incendio. La mascota murió producto de intoxicación, detallaron fuentes de Bomberos a El Observador. El dueño de la casa, en tanto, resultó ileso.
Bomberos trabajó en el lugar durante la madrugada y constató que las pérdidas materiales fueron totales. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el origen del fuego.