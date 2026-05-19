Un perro salvó a su dueño durante el incendio de una casa en Melo: el animal murió atrapado entre las llamas

Un perro alertó a su dueño y le salvó la vida durante el incendio de una vivienda ocurrido en Melo, departamento de Cerro Largo. El animal murió atrapado dentro de la casa.

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El incendio, del que dio cuenta la periodistas local Silvia Techera, se registró sobre las 02:30 de la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Cándido Monegal, en el barrio El Fogón.

Según dijeron fuentes de Bomberos a Subrayado (Canal 10), la mascota despertó al propietario de la casa cuando el fuego ya se había propagado y el lugar estaba invadido por humo y llamas.

Al levantarse, el hombre logró salir hacia el exterior como pudo, aunque no consiguió rescatar al perro, que quedó atrapado dentro de la vivienda y murió durante el incendio. La mascota murió producto de intoxicación, detallaron fuentes de Bomberos a El Observador. El dueño de la casa, en tanto, resultó ileso.