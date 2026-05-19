Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / HÉROE

Un perro salvó a su dueño durante el incendio de una casa en Melo: el animal murió atrapado entre las llamas

La mascota despertó al hombre cuando la vivienda ya estaba invadida por humo y fuego. Las pérdidas fueron totales, según informó Bomberos

19 de mayo de 2026 9:17 hs
HImWiQcXgAActc0
Silvia Techera

Un perro alertó a su dueño y le salvó la vida durante el incendio de una vivienda ocurrido en Melo, departamento de Cerro Largo. El animal murió atrapado dentro de la casa.

El incendio, del que dio cuenta la periodistas local Silvia Techera, se registró sobre las 02:30 de la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Cándido Monegal, en el barrio El Fogón.

Según dijeron fuentes de Bomberos a Subrayado (Canal 10), la mascota despertó al propietario de la casa cuando el fuego ya se había propagado y el lugar estaba invadido por humo y llamas.

Más noticias

Drago, el perro policía que fue clave para detectar más de 110 ladrillos de pasta base en una camioneta

Investigan la "muerte dudosa" de un joven de 19 años que ingresó sin vida a un centro de salud en Montevideo

Al levantarse, el hombre logró salir hacia el exterior como pudo, aunque no consiguió rescatar al perro, que quedó atrapado dentro de la vivienda y murió durante el incendio. La mascota murió producto de intoxicación, detallaron fuentes de Bomberos a El Observador. El dueño de la casa, en tanto, resultó ileso.

Bomberos trabajó en el lugar durante la madrugada y constató que las pérdidas materiales fueron totales. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el origen del fuego.

Las más leídas

BPS otorga subsidio de hasta $ 54 mil para personas desempleadas que no pueden jubilarse: aquí los requisitos

Canal 10 confirmó cuántos uruguayos formarán parte de Gran Hermano Uruguay: se anotaron más de 6 mil

Ciberdelincuente puso a la venta un servicio de "rastreo" de uruguayos y filtró datos personales de autoridades

"Representa un riesgo muy importante": las imágenes que presentó Cosse a los legisladores de los depósitos del Palacio Legislativo

Temas

perro incendio Melo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos