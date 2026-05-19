"Cuba no está sola": Díaz-Canel agradeció cargamento humanitario enviado desde Uruguay y México

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , agradeció públicamente a los gobiernos de México y Uruguay por el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria destinado a la isla, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país caribeño.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel sostuvo que el donativo llega en “ días muy difíciles ” para Cuba y vinculó la situación al “ impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana ” de la población.

“En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay ”, escribió el mandatario.

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En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de #México y #Uruguay , dos naciones a las que nos une un enorme cariño. Este donativo, que llega en días muy difíciles para #Cuba por el impacto… pic.twitter.com/0KiQRudzti

El mandatario cubano destacó además la “histórica solidaridad” entre los pueblos y afirmó que el gesto representa principios de “humanismo, cooperación e integración” en la región.

También agradeció especialmente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, “por su liderazgo y firme compromiso”, y reconoció al gobierno uruguayo por sumarse a la iniciativa.

“En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera”, concluyó.

El envío de leche en polvo y el seguimiento del gobierno uruguayo

La publicación de Díaz-Canel se dio días después de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, informara en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que el buque con las 17 toneladas de leche en polvo donadas por Uruguay partió desde México rumbo a Cuba.

Según informó El Observador, el gobierno uruguayo realizará un “seguimiento” del destino de la ayuda humanitaria y aguardará una “rendición de cuentas” de las autoridades cubanas sobre la distribución de los productos.

El tema surgió luego de una consulta del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien preguntó al canciller por un informe de la cadena mexicana TV Azteca que mostró productos donados por el gobierno mexicano siendo comercializados en tiendas que operan en dólares en Cuba.

Lubetkin respondió que la donación uruguaya tiene un carácter “estrictamente humanitario” y que el envío se canaliza a través de México en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambos países.

El canciller explicó además que la embarcación tardaría entre dos y tres días en arribar a la isla y recordó que Sheinbaum había comentado al presidente uruguayo Yamandú Orsi que estaban esperando completar el barco con otras donaciones antes de partir hacia Cuba.