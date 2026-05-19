Uruguay entra en una seguidilla de mañanas con heladas y noches muy frías, según meteorólogo

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció jornadas " muy frías" para los próximos días en Uruguay, con heladas durante las madrugadas, mínimas de hasta 0° y muy bajas sensaciones térmicas durante las noches.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el especialista adelantó además jornadas con nieblas, neblinas y temperaturas frescas en gran parte del país.

Según el informe de Cisneros, la mañana de este martes comenzará "muy fría" , con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas .

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Para la tarde, el experto espera tiempo fresco, con importantes períodos de sol. De cara a la noche, según el meteorólogo, la situación continuará "muy fría" y con "bajas sensaciones térmicas" .

Las temperaturas en todo el país irán desde los 0 a 8 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 14 y 17 °C.

De acuerdo con Cisneros, el miércoles el clima seguirá marcado por temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día. Además, se podrían registrar neblinas aisladas.

Durante la tarde, el experto prevé tiempo fresco en el sur y este del país y condiciones más templadas en el norte. A la noche pronosticó un aumento de la nubosidad y una ligera inestabilidad sobre la costa sureste.

Para esta jornada avisó por mínimas de entre 4 y 9 °C, con máximas de entre 13 y 18 °C.

Para el jueves, Cisneros anunció en conversación con el consignado medio una mañana fría, especialmente en el este. La tarde se mantendrá fresca y con escasa nubosidad, aunque lo más destacado será el descenso previsto para la noche, aseguró.

Durante este día las máximas, según el experto, irán de los 11 a los 14 °C, con mínimas que se moverán entre los 2 y 8 °C.