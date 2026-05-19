Joaquín Piquerez habló y mostró su recuperación para llegar al Mundial 2026 con la selección uruguaya: "Voy muy bien, jugar la Copa del Mundo es un sueño que tengo"

El lateral uruguayo Joaquín Piquerez , quien sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y tuvo que pasar por una cirugía a principios de mayo, habló de la recuperación contrarreloj que lleva adelante en su equipo, Palmeiras de Brasil, con el gran objetivo de poder estar a la orden para el Mundial 2026.

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Este lunes, el jugador compartió fotos de sus trabajos, al volver a hacer ejercicios en la cancha, y luego habló en conferencia de prensa de su lesión y cómo viene su evolución.

“Al principio fueron días, tal vez semanas, difíciles para asimilar todo, pero el fútbol no da mucho tiempo para lamentarse. Poco después de la cirugía ya comencé la recuperación. Estoy entrando en la séptima semana y ahora llega la etapa más importante antes de volver a los gramados”, dijo el lateral que se sintió en el amistoso de Uruguay ante Inglaterra en Wembley.

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Piquerez dijo estar cerca de volver a jugar.

Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación

“Voy muy bien y espero seguir así para volver a estar con el equipo. Hoy asistí a una parte del entrenamiento colectivo y eso da mucha nostalgia por hacer lo que me gusta. Gracias a Dios todo va bien y estoy cada vez más cerca de volver a ayudar al equipo”, comentó.

Además, dijo que espera poder estar en la preparación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y luego quedar en la lista de 26 convocados.

Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación

“Participar en la Copa del Mundo es un sueño que tengo, pero siempre con los pies en la tierra”, dijo.

“Seguiré priorizando mi recuperación, conociendo mi cuerpo y con la esperanza y la confianza de poder estar disponible en la Copa del Mundo. Después, quién sabe, poder soñar con un puesto, que es el sueño de todo jugador”.

Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación

La lesión de Piquerez

El lateral uruguayo sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y deberá pasar por cirugía, informó el lunes 30 de marzo su club, el Palmeiras de Brasil, por lo que podría perderse el Mundial.

Piquerez, de 27 años, tuvo que abandonar el campo en camilla en el empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay en Wembley, un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación Joaquín Piquerez mostró cómo entrena en su recuperación

Exámenes realizados "confirmaron" la "ruptura de ligamentos" del marcador de punta zurdo, anunció el Palmeiras.

El proceso de rehabilitación en las instalaciones del club tiene "acompañamiento del equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol", precisó Palmeiras.

Joaquín Piquerez habló de su recuperación Joaquín Piquerez habló de su recuperación

No se anunciaron lapsos para la recuperación.

En el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.