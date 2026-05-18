"Saldrás fortalecido una vez más": el mensaje de apoyo a Martín Campaña de su esposa tras confirmarse que sufrió una fractura en el partido ante Peñarol

El golero de Liverpool, Martín Campaña , sufrió una fuerte lesión en el partido ante Peñarol del pasado sábado, al recibir un golpe en el rostro, por lo que tuvo que dejar el campo de juego y ser sustituido.

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El arquero se lesionó en un choque al ir por la pelota en la jugada en la que llegó el segundo gol de los carboneros, cuando se disputaban los últimos minutos del primer tiempo.

Tras analizar la situación, con gol convalidado para el 2-1 de Peñarol, que ganaría por ese resultado; Campaña fue atendido y tuvo que dejar la cancha con algodones en sus fosas nasales para controlar un sangrado.

Tras un potente tiro libre de Matías Arezo tapado por Martín Campaña, una jugada en la que la línea final de Liverpool salvó su arco en otras dos ocasiones culminó con un gol oportuno de Nicolás Fernández, ¡y el aurinegro se puso en ventaja como local! pic.twitter.com/Qk2JGDyvTv

La importante marca que Diego Aguirre logró el sábado contra Liverpool, su rival más complejo desde que volvió a Peñarol

Peñarol 2-1 Liverpool: el equipo de Diego Aguirre debutó en el Torneo Intermedio con victoria jugando con uno menos y rompió una larga racha adversa en su casa

Al hospital y fractura

Luego de su lesión, el golero fue trasladado a un centro de salud para hacerse chequeos.

Este domingo, Liverpool confirmó lo que le pasó: “Martín Campaña sufrió una fractura nasal en el encuentro disputado ayer ante Peñarol, producto de un golpe involuntario”.

“Luego del incidente, el futbolista fue trasladado a Médica Uruguaya para su atención médica correspondiente. ¡Pronta recuperación!”, agregaron los negriazules, sin indicar cuánto tiempo estará sin jugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2056083567512338513&partner=&hide_thread=false Martín Campaña sufrió una fractura nasal en el encuentro disputado ayer ante Peñarol, producto de un golpe involuntario.



Luego del incidente, el futbolista fue trasladado a Médica Uruguaya para su atención médica correspondiente.



¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/hoJPkUzIlo — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) May 17, 2026

Quien lo reemplazó el sábado en el Campeón del Siglo fue Mathías Bernatene, ex Nacional, quien volvió al fútbol uruguayo este año tras un paso por Chile.

El mensaje de apoyo de su esposa

Este domingo, Campaña compartió en sus redes un mensaje que le dedicó su esposa Valentina Viera.

“Verte sufrir, con dolor y tan vulnerable, me destruye”, señaló.

“Sé que, más que el dolor físico, te duele no poder jugar y hacer lo que tanto amás, pero tu fortaleza es tan grande que, sin dudas, saldrás fortalecido una vez más”.

“A tu lado siempre, mi vida tu salud es lo primero, el resto es cuento. Te amo infinito”, señaló.