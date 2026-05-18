Comandante del Ejército criticó "mirada sesgada" de aquellos que buscan "estigmatizar al soldado o desmerecer sus tareas"

El comandante en jefe del Ejército , Mario Stevenazzi, cuestionó este lunes las críticas hacia las Fuerzas Armadas y afirmó que existen sectores que buscan "estigmatizar al soldado o desmerecer sus tareas" .

Los dichos del militar tuvieron lugar durante el acto por el aniversario número 215° del Ejército Nacional, en el que participaban el presidente de la República, Yamandú Orsi , la ministra de Defensa, Sandra Lazo , y otras autoridades del gobierno .

Tras valorar positivamente la participación del Ejército en misiones de paz y el reconocimiento internacional recibido, Stevenazzi se refirió a las críticas hacia la institución .

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"Estamos convencidos de que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión de que otras buscan estigmatizar al soldado o desmerecer sus tareas y, por lo tanto, tienen otros objetivos", afirmó y sostuvo que esto último termina afectando a "familiares, padres, madres e hijos" de los soldados que son "directamente receptores de esta mirada sesgada" .

Después, el comandante criticó las iniciativas que "sin la consulta o el análisis adecuado" plantean ampliar el rol de las Fuerzas Armadas hacia funciones "ajenas a sus competencias o habilidades".

De acuerdo al militar, estas ideas lo que terminan haciendo es generar "importantes expectativas de una rápida solución" a situaciones que quizás ni tengan "la capacidad de dar".

Pese a dichas palabras, Stevenazzi aseguró que el Ejército mantiene disposición para colaborar cuando el país lo requiere.

"A pesar de esto, y de otras circunstancias, como lo es la difícil situación económica de nuestros efectivos, queda claro que nuestra institución es una plataforma estratégica que permite prever y, si es necesario, enfrentar situaciones negativas o adversas, así como estimular su distracción o ayudar a su solución", dijo.

"En cualquier caso, si podemos ayudar, siempre lo hacemos y los ciudadanos de este país lo tienen claro", añadió para cerrar.

La posición de Lazo sobre el discurso

En diálogo con la prensa, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, fue consultada por el discurso de Stevenazzi y señaló que sus dichos son parte de lo que "necesariamente tiene que expresar un comandante frente a su tropa".

"Es un discurso como corresponde, que está dirigido hacia las autoridades, pero que está dirigido también a su interna, y en ese marco, en un espacio donde hace un racconto de todo lo que el Ejército Nacional hace en este momento, desplegado en misiones de paz, desplegado en el territorio nacional cumpliendo tareas que a veces le competen y a veces son las que les exigimos desde el mando civil, se da un marco que yo no lo leo como crítica, sino simplemente como observación de qué es lo que sucede", comenzó diciendo.

Para Lazo, en "alguna medida" lo dicho por el militar es "parte de lo que necesariamente tiene que expresar un comandante frente a su tropa" y que ella no tiene "por qué opinar de eso".

"Yo soy parte de la ciudadanía, usted también, y ¿usted escucha críticas a veces? Bueno, yo también las escucho", respondió al ser consultada por los cuestionamientos dirigidos contra las fuerzas del Ejército.