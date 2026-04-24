Visión nocturna y datos encriptados: cómo es el nuevo dron que compró el Comando General del Ejército uruguayo

El Ministerio de Defensa Nacional , a través del Comando General del Ejército , oficializó la compra de un dron con un sistema de transmisión de video y de propulsión, sensores de proximidad y almacenamiento de datos encriptados.

La adquisición efectuada a través del llamado a Licitación Abreviada 639 publicada el 28 de julio de 2025, será atendido a partir de erogación resultante del financiamiento Presupuestal Inversiones RR.GG. , por un monto total bruto de $ 1.342.000.

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El dron multicolor DJI Matrice 350 (incluye sensores RGB y Lidar) detenta de un sistema de transmisión de video y potente propulsión, además de un índice de protección mejorado.

En materia de seguridad, la unidad cuenta con una cámara FPV (vista en primera persona) con capacidad de visión nocturna, además con un nuevo sensor en los brazos. También, balizas anticolisión en la parte superior e inferior diseñadas según los estándares Night Waiver de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.

Equipado con una pantalla de alto brillo de 7 pulgadas, DJI RC Plus admite el modo de operador dual y viene con una batería externa WB37 estándar que ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta seis horas, satisfaciendo diversas necesidades de operación.

image Drone multicolor DJI Matrice 350

Respecto a los datos, el dron multicolor DJI Matrice 350 transmite a través de DJI O3 Enterprise Transmisión, encriptados vía el estándar AES-256. "Esto garantiza que la información vital de la misión quede protegida y solo agentes autorizados puedan acceder a ella", detalla la web oficial de la compañía MetiorAgro.

Característica técnicas del dron multicolor DJI Matrice 350