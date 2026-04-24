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Inumet advierte por vientos fuertes y persistentes en costas del sur y este a partir de la tarde del domingo

El organismo reportó que habrá vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, mientras que las rachas podrán llegar hasta 60 y 80 kilómetros por hora

24 de abril de 2026 16:31 hs
20250625 Frio, invierno, viento, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió a la población por vientos fuertes y persistentes en costas del sur y este a partir de la tarde del domingo 26 de abril.

El organismo alertó por "un incremento de la intensidad del viento del sector oeste", que tendrá "vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora". A su vez, se esperan "rachas entre 60 y 80 kilómetros por hora" como también "ocasionalmente superiores".

El fenómeno se extenderá hasta la tarde del lunes 27 y luego "ingresará una masa de aire frío que favorecerá el descenso de la temperatura", según reportó el instituto.

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Para el sábado en Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 20°C. Ya para el domingo en esta misma zona la mínima también será de 10 °C, pero la máxima descenderá a 17 °C, según Inumet. El lunes los valores de mínima y máxima descienden hasta los 9° C y 15 °C, respectivamente.

En la capital del país y también en el este se esperan precipitaciones y probables tormentas desde la tarde del sábado hasta la tarde noche del domingo. La última semana de abril inicia con baja probabilidad de lluvias para luego ser nula en el correr de lo que queda de mes.

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