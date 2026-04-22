Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 23 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 23 de abril una jornada con condiciones mayormente estables en el sur del país, aunque con nubosidad y probabilidad de lluvias en el norte.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura se ubicará entre 13 °C y 21 °C . Durante la mañana el cielo estará “claro y algo nuboso”, con vientos del “SW 10-30 km/h”.

Hacia la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con cielo “claro y algo nuboso” y vientos del “SW al NE 10-20 km/h, períodos de variables 0-10 km/h”.

En el este , se prevé una jornada con temperaturas entre 10 °C y 22 °C . Tanto en la mañana como en la tarde y noche el cielo estará “algo nuboso y nuboso”, con presencia de “neblinas y bancos de niebla”. Los vientos soplarán del sector sur rotando al este, entre “10-30 km/h”, con períodos de menor intensidad.

Oeste

Para el oeste, Inumet indicó una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C. La mañana será “claro y algo nuboso”, con neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche el cielo se presentará “claro y algo nuboso, períodos de nuboso”. Los vientos serán del sector sur rotando al noreste, entre “10-20 km/h”.

Norte

En el norte, en tanto, se esperan condiciones más inestables. La temperatura oscilará entre 11 °C y 23 °C, con un cielo “algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto” durante la mañana y “probables precipitaciones”. Estas condiciones persistirán en la tarde y noche, con vientos del “SE y E 10-30 km/h”.