Frente Amplio postergó votación de fiscales en el Senado y la oposición denuncia accionar "muy grave": Bianchi apuntó a Jorge Díaz

El Frente Amplio retiró del orden del día de la sesión del Senado de la República de este miércoles 10 de junio la designación de tres fiscales departamentales , cuyo nombramiento precisa de la venia del Senado.

Esta solicitud había llegado al Poder Legislativo desde el Ejecutivo, luego de la realización de un concurso por parte de la Fiscalía General de la Nación que derivó en una lista de prelación para ocupar esos cargos vacantes .

El tema había sido motivo de conversación —y acuerdo— en la reunión interpartidaria de bancadas de este lunes, pero durante la sesión del Senado el legislador Aníbal Gloodtdofsky solicitó que se retirara ese punto del orden del día y que la designación de estas tres fiscales —María Fernanda Delpino, Victoria Cristiani y Ana Inés Iriarte— volviera a comisión .

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Cuando hizo el planteo, el senador frenteamplista no dio ninguna razón , lo que despertó las sospechas y críticas por parte de los legisladores de la oposición , que no votaron la moción.

En rueda de prensa posterior a la sesión, los senadores blancos Javier García y Graciela Bianchi tildaron de "muy grave" lo sucedido y apuntaron al accionar de Torre Ejecutiva, en especial del prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

"Es una situación grave", dijo García y recordó que en la reunión del lunes se había acordado incluir la designación de estas tres fiscales. "Hoy, intempestivamente, el Frente Amplio lo retira sin argumentos".

El dirigente nacionalista dijo que había solicitado al oficialismo las razones, pero que los legisladores frenteamplistas tampoco sabían los motivos. "Quiere decir que fue una orden. Y la orden es clara de quién vino. De Torre Ejecutiva. Obviamente", sostuvo García y señaló que esto está enmarcado en una "campaña" desde la sede del gobierno contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

"Me parece que es algo grave y que afecta la institucionalidad", agregó.

Yamandú Orsi y Jorge Díaz en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el 13 de febrero de 2026 para anunciar la rescisión del contrato con Cardama Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Bianchi, por su parte, apuntó directamente a Jorge Díaz. La senadora dijo que este es "tal vez" de los episodios "más graves" que han tenido lugar desde que empezó el gobierno.

"Hay una línea que viene desde antes que es la postura del actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en contra de tener una Fiscalía independiente, que es lo que asegura la doctora Ferrero. Como perdió en su objetivo de manejar la Fiscalía, ahora está tratando de sacarle poder. Está tratando de sacarle capacidad de gestión", afirmó.

Y agregó: "Díaz es el responsable de la mayor parte de las cosas que le pasan a este gobierno y espero que el presidente Orsi, que necesita del apoyo de la oposición, porque el fuego interno es muy grande, se dé cuenta que ahí tienen uno de los problemas más graves, sino el más".

Andrés Ojeda, en tanto, dijo haber quedado "perplejo" tras lo sucedido en el Senado. Sostuvo que los concursos de Fiscalía son "transparentes" y que nunca se puso en cuestión en el Parlamento el orden de prelación surgido de los concursos.

"A mí que me disculpen: si esto no genera suspicacias y no despierta fantasmas, yo no lo puedo entender", dijo y consideró que el tema amerita una "investigación" y posterior explicación.

"Quiero creer que esto no es un intento de la bancada oficialista, desesperada por sacar a Mónica Ferrero, de retacearle los recursos básicos para funcionar. Espero que no".

En la sesión del Senado, los legisladores del Frente Amplio que fundamentaron el voto intentaron despejar estas dudas. Sebastián Sabini, por ejemplo, recordó que la comisión de Asuntos Administrativos siempre ha votado las designaciones de fiscales solicitadas. "Las suspicacias corren por cuenta de quien las hace".

"Sueñan" con llamadas

Tras las críticas de la oposición, el senador Daniel Caggiani dijo a El Observador que la oposición "sueña" con llamadas e ironizó con que eso responde a que eso ocurría en el período anterior con Luis Lacalle Pou en el gobierno.

"Sueñan con las llamadas de la Torre Ejecutiva estos muchachos. Se ve que en el gobierno pasado los tenían cortitos", respondió.

Desde la bancada frenteamplista señalaron que el motivo de la postergación fue que quieren saber cuáles fueron los criterios y por qué no se siguió el orden de prelación, ya que las fiscales que ascienden están en el 5°, 8° y 10° lugar de la lista.

A su vez, expresaron que no tienen claro si existe una "reglamentación" al respecto o si la decisión es potestad "discrecional" de la fiscal general.