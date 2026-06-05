Caso Moisés Martinez: jueza confirmó prisión domiciliaria hasta noviembre para favorecer tratamiento pisquiátrico y fiscalía apeló nuevamente

Moisés Martínez volvió al juzgado este jueves para conocer el resultado de una pericia psicológica ordenada por la jueza María Noel Odriozola y evaluar como viene cumpliendo el tratamiento y el resto de las medidas cautelares luego de que la fiscalía había denunciado tres incumplimientos al arresto en su casa.

En la audiencia cuyo audio escuchó El Observador, la defensa ofreció como prueba de que Martínez está contenido y asistido en el tratamiento médico, el testimonio de su madre, Mercedes Pereira, quien desde el 7 de mayo vive con él y otro hijo, de 15 años.

La fiscal de Homicidios Sabrina Flores, junto a las colegas de su equipo Ana Ghiorsi y Natalia Pereira, insistió en su pedido de que Martínez sea remitido a prisión preventiva luego de que la pericia psicológica realizada por el ITF confirmó que el tratamiento médico lo puede cumplir en la cárcel, además apuntó a contradicciones entre lo que dijo ahora y lo que ha sostenido en el juicio y una manipulación de la información.

La mujer dijo que en la casa en la que viven ahora “cambió el ambiente totalmente”, relató que es una casa con fondo, que dependiendo del efecto de la medicación Martínez se levanta más tarde o más temprano, hace ejercicio, ayuda a cocinar, toman mate al sol y “hace videollamadas todo el tiempo con los hijos”, o ellos se quedan ahí.

“La red de contención que tiene ahora con la prisión domiciliaria se aborda de otra manera. Si él se siente mal estoy yo, están las hermanas todo el tiempo, es una garantía que tenemos ahora”, dijo la madre al tiempo que confirmó que su "salud mental está deteriorada”.

Pereira dijo que lo “auxilia” en la administración de los medicamentos y que como no pudo ir a la consulta que tenía marcada para el 19 (se explicó que por error de la defensa no se coordinó a tiempo el traslado) se le pagó una consulta con psiquiatra el 28 de mayo. “Si bien no tenemos los recursos, se hizo el esfuerzo como familia”, acotó.

Afirmó que en estas tres semanas tuvieron dos controles de Dinama en la noche y que se da la “contradicción” que le dan fármacos para que pueda dormir pero luego le interrumpen el sueño. Por otro lado afirmó que esas dos noches escuchó la llamada pero se pregunto qué pasaría si no responde, ya que ella duerme en otro extremo de la casa.

También advirtió que dos veces le sonó el aparato estando en la casa. La jueza les dijo que tienen que plantearlo a la Dirección de Medidas Alternativas (Dinama). El defensor Rodrigo Rey dijo que tienen registro de las alertas y él llamó a avisar.

Fiscalía: “Puede estar preso” y “intenta manejar la información en su beneficio”

Flores dijo que la pericia psiquiátrica confirmó lo que la Fiscalía ha venido sosteniendo sobre que “está en condiciones perfectamente de ir preso, de que es una persona que tiene un problema de consumo, pero que ese problema lo puede tratar en la cárcel como lo tratan tantos privados de libertad”.

Sobre el intento de autoeliminación señaló que él declaró: “Yo no quise matarme, me sentía mal y quería bajar un poco”. Para la fiscal el relato que hizo ante el psiquiatra del ITF muestra una "contradicción profunda" con lo que se manejó en el juicio, ya que relató ahora que a los 15 años se fue a vivir con el padre por opción y negó haber sido víctima de abusos sexuales.

Flores subrayó que el perito consignó que “él intenta manejar la información en su beneficio y que por momentos incluso tiene expresiones dramáticas y teatrales”, lo que para la fiscalía confirma que en el juicio trató de llevar la información “hacia un lado que no es el real”.

Cuando la jueza le dio traslado a la defensa, Rey dijo que los hechos confirman la posición de la defensa y no la de la fiscalía. Se amparó en la sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno que, el 13 de mayo, confirmó la prisión domiciliaria y la prescripción de un tratamiento psicológico que no se puede cumplir en un centro penitenciario del mismo modo que si está en la casa. Apuntó que la pericia se hizo a último momento en una sola entrevista y no pudo profundizar en el diagnóstico.

Destacó que “con los recursos que tiene esta familia se organizó un tratamiento psicofarmacológico sostenido" y detalló la medicación que toma y que la madre se encarga de administrársela. “No se trata de un incapaz, pero es una persona que está sujeta a una situación de vulnerabilidad” por lo que “una persona del núcleo familiar se hace cargo de la gestión de la salud mental”.

Rey destacó que él está dispuesto a tener "una progresión en su desintoxicación", que el último episodio de consumo ocurrió hace casi un mes "lo que muestra, sin duda alguna, una progresión en sus logros”, además de que "no ha registrado un solo incumplimiento".

Sin embargo, la fiscalía reiteró el pedido de la prisión, amparada en la existencia de riesgo autoagresivo, necesidad de internación o tratamiento y compatible con el régimen de privación de libertad. La fiscal dijo que si bien esta vez no se pidió que la pericia evaluara la heteroagresividad (si implica un riesgo para los demás) en su momento se refirió que era heteroagresivo crónico.

Jueza: "Se está encauzando"

La jueza le dio la razón a la defensa de Martínez. Odriozola consideró que desde la última audiencia hasta ahora “el pronóstico ha sido bueno” y consideró que el arresto domiciliario favorece el tratamiento. Por eso decidió incorporar como condición de la medida cautelar el tratamiento psiquiátrico.

También dispuso enviar una nota al Hospital Maciel para pedir que se dé prioridad a la consulta psiquiátrica para la que está en lista de espera y ya dejó autorizada la conducción policial.

Agregó que si bien los tres incumplimientos “generaron indicio de riesgo”, y sintió “un poco de desilusión” después de haberle dado la domiciliaria opinó que “se está encauzando”. Valoró que hubo “un periodo importante sin incumplimiento” y eso no puede “dejar de evaluarlo”.

Odriozola consideró positivo que la madre de Martínez se esté responsabilizando del tratamiento. “Si está tomando medicamentos psiquiátricos, ¿cómo hace una persona en un arresto domiciliario con tobillera si no tiene un apoyo familiar? ... va al fracaso total”.

María Noel Odriozola Foto: Leonardo Carreño/FocoUy

También se refirió a la evaluación de la pericia sobre “el tema de la manipulación” pero dijo que es para la sentencia definitiva.

De todos modos le hizo una advertencia a Martinez: “Si la sentencia queda firme, usted va a tener que ir a la cárcel, eso seguro, porque se cumple en la cárcel. Usted tiene que irse preparando”.

Luego dijo que su sentencia de condena por homicidio por la que le dio 12 años de cárcel fue "muy razonada” pero que la pueden confirmar o no. En caso de que vuelva a la cárcel dijo que la pericia le da “tranquilidad” de que va a poder cumplir el tratamiento.

La Fiscalía anunció que presentaría recurso de apelación nuevamente (ya hay otra apelación a estudio del tribunal de la audiencia anterior). Flores argumentó que el plazo de las tres semanas que pasaron “no son un índice" de que no hay un peligro de fuga. Además se refirió a lo que declaró la madre sobre que el dispositivo ha sonado, y que si bien Dinama no ha informado “algo ha pasado ahí”.

Evaluó que sabiendo que en unos días habría audiencia evalutoria, “por supuesto que no iba a pasar nada”.

“El peligro de fuga está probado por los incumplimientos, que fueron tres y fueron tres incumplimientos grandes. Tanto así que se trajo un testigo que vino a mentir para tapar ese incumplimiento”, dijo en relación al cuñado de Martinez que declaró en la audiencia pasada. Según se mencionó este jueves, la fiscalía denunció penalmente al cuñado por falso testimonio y una fiscalía de flagrancia lo indagará.

Asimismo consideró que “no es creíble que una persona de 29 años va a estar toda su vida al cuidado de la madre”. Evaluó que "él decidió un día ir a la casa del padre y matarlo de 15 balazos por la espalda", mientras que él dejó de vivir con su madre a los 15 años y ella se fue a vivir a Paysandú. "No sabemos qué tan vínculo maternofilial existe en realidad como para poner el peso de todo un sistema sobre sí esta señora", cuestionó.

"Evidentemente, lo que no hay es un apego a las decisiones judiciales. Lo que va a asegurar el cumplimiento posterior de la pena es la prisión preventiva. si él quisiera fugarse, no existe la posibilidad de contenerlo", sentenció.

Al responder a Fiscalia, Rey dijo que el Ministerio Público sostiene una tesis que es "contraria al derecho penal subjetivo… No podemos llegar a la paradoja de reprocharle a un ciudadano atenerse a la norma de derecho".

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"Tampoco se le puede achacar a una familia la falibilidad del sistema de compra pública, la elección de un dispositivo y su eficacia", dijo en relación a que el aparato sonó por fallas, ni se "le puede reprochar" a la madre que "ha estado acompañando a su hijo en esta situación de extrema vulnerabilidad”.

Concluyó entonces Rey que rechazaba “categóricamente” todos los argumentos de la fiscalía porque el TAP 1 enseñó en la sentencia del 13 de mayo que hay que razonar en materia cautelar de forma concreta y ateniéndonos a los riesgos procesales concretos y esos riesgos no estaban.