"Alta ansiedad, significativa angustia y desajustes": Moisés Martínez continúa internado en el Pasteur tras intento de autoeliminación

El equipo interdisciplinario que acompaña a Moisés Martínez informó que el joven permanece internado en el Hospital Pasteur tras haber ingerido medicación en cantidades elevadas , en el marco de un “ estado de salud mental delicado ”.

Según el comunicado, al que accedió El Observador, Martínez presenta desde su salida del centro penitenciario un cuadro de “ alta ansiedad, significativa angustia y desajustes vinculados a lo vivenciado ”, y tenía agendada una consulta en salud mental para este jueves 6 de mayo.

El equipo señaló además que la difusión de información en medios y la exposición de su domicilio —cuya reserva había sido dispuesta judicialmente— lo colocaron “en una situación de vulnerabilidad junto a su familia ”. También advirtieron que la reiteración de episodios de revictimización “ ha profundizado su malestar, generando un impacto difícil de sostener ”.

Moisés Martínez intentó suicidarse y está internado en un centro de salud: los motivos por los que consumió psicofármacos

El detrás del intento de autoeliminación de Moisés Martínez, que triplicó la dosis de psicofármacos considerada de riesgo

En relación con los supuestos incumplimientos informados por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), el equipo indicó que serán abordados en una audiencia judicial, aunque aseguró que “ dichos aspectos ya han sido regularizados ”.

Detallaron que los registros de UTE fueron comunicados a la Justicia el 28 de abril, dentro del plazo establecido, y que se presentó la documentación correspondiente sobre el domicilio para la instalación de la baliza. También señalaron que se había solicitado judicialmente el traslado para atención psiquiátrica el 30 de abril.

“El dispositivo de acompañamiento se mantuvo activo y en contacto permanente”, indicaron, y remarcaron que la prioridad actual es la salud mental del joven.

Preocupación por difusión de información

El equipo interdisciplinario de Martínez también señaló que "genera inquietud" la divulgación pública de información sensible, como registros policiales, llamadas al 911 realizadas por la familia, fechas de audiencias no notificadas y el domicilio fijado para la prisión domiciliaria.

Asimismo, en referencia a versiones sobre consumo de sustancias, el equipo recordó que existe normativa que prohíbe la discriminación por ese motivo y subrayó la responsabilidad del Estado en la protección de personas en contextos de violencia intrafamiliar.

Finalmente, solicitaron “respeto al momento de informar sobre esta situación”, dada la sensibilidad del caso y su impacto en el entorno familiar.

El intento de autoeliminación

El intento de autoeliminación de Moisés Martínez ocurrió el 1° de mayo, cuando ingirió en su domicilio una dosis de psicofármacos que triplicaba el nivel considerado de riesgo. Según fuentes del caso y su defensa, el episodio estuvo asociado a una descompensación emocional tras la difusión de información sobre su vida privada y su situación judicial.

Martínez, de 28 años, permanece internado en estado grave. Había sido condenado en abril a 12 años de prisión por el homicidio de su padre y desde el 20 de ese mes cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida que sustituyó la prisión efectiva mientras la sentencia no queda firme.