Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y posterior formación de ciclón extratropical: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial por un período de inestabilidad que comenzará este martes 5 de mayo por la tarde y se extenderá durante varios días, con tormentas fuertes, lluvias intensas, vientos y posterior formación de un ciclón extratropical.

Según el organismo, durante la tarde y noche de este martes se esperan tormentas, algunas puntualmente fuertes , principalmente en el norte y la franja central del país. Estos fenómenos podrán estar acompañados de rachas de viento intensas y precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

Entre la noche del miércoles 6 y la madrugada del viernes 8, un frente frío ingresará al país y provocará tormentas fuertes —algunas severas— y lluvias abundantes en todo el territorio.

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En ese período se prevén acumulados significativos de precipitaciones, de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, especialmente en el centro-sur, este y noreste. Durante las tormentas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias copiosas, rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.

Vientos fuertes, ciclón extratropical y baja sensación térmica hacia el fin de semana

A partir del viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10, tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento de la intensidad del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico.

El fenómeno afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes a muy fuertes y un incremento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, con bajas sensaciones térmicas.

Inumet recomendó seguir las actualizaciones de sus pronósticos y eventuales alertas a través de sus canales oficiales.

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El meteorólogo Nubel Cisneros había advertido por la formación de un ciclón extratropical que comenzaría a gestarse el miércoles de noche con lluvias y tormentas, y que tendrá su mayor impacto entre viernes y sábado.

Según indicó, se esperan vientos de 60 a 80 km/h —con rachas superiores en el este— y un marcado descenso de temperatura, con máximas de 12° a 14° y sensaciones térmicas cercanas a 0°C o inferiores. El jueves será lluvioso por el pasaje de un frente frío, mientras que el domingo mejorarán las condiciones con presencia de sol.