Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 3 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este domingo 3 de mayo una jornada fría en todo el país , con heladas en varias regiones, presencia de neblinas matinales y vientos que se intensificarán desde el norte durante la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas , y vientos del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h , con períodos de variables de entre 0 y 10 km/h.

La temperatura mínima será de 5 °C y la máxima alcanzará los 16 °C .

Conexión Ganadera en un momento bisagra: tres definiciones judiciales que perfilarán el futuro de la causa

La memoria que se pega a las paredes: "Una casa sola", la nueva y esperada novela de Selva Almada

Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso , y vientos del sector norte entre 10 y 40 km/h .

Este

En el este del país, la jornada comenzará con cielo nuboso a algo nuboso, neblinas y heladas, y vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso a nuboso, con neblinas, y vientos que girarán al sector norte entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el litoral oeste, la mañana será clara y algo nubosa, con neblinas, bancos de niebla y heladas, y vientos del sector norte entre 10 y 20 km/h.

La temperatura mínima será de 0 °C y la máxima llegará a los 19 °C.

Hacia la tarde y la noche se prevé un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso, y vientos del sector norte entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte del país, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso y heladas, con vientos del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas se ubicarán entre los 2 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso a nuboso, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.