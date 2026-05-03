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Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 3 de mayo

Se esperan heladas en el norte, el este y el litoral, con mínimas que llegan a -1 °C en el este del país

3 de mayo de 2026 8:47 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 3 de mayo una jornada fría en todo el país, con heladas en varias regiones, presencia de neblinas matinales y vientos que se intensificarán desde el norte durante la tarde y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas, y vientos del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de entre 0 y 10 km/h.

La temperatura mínima será de 5 °C y la máxima alcanzará los 16 °C.

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Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y vientos del sector norte entre 10 y 40 km/h.

Este

En el este del país, la jornada comenzará con cielo nuboso a algo nuboso, neblinas y heladas, y vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso a nuboso, con neblinas, y vientos que girarán al sector norte entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el litoral oeste, la mañana será clara y algo nubosa, con neblinas, bancos de niebla y heladas, y vientos del sector norte entre 10 y 20 km/h.

La temperatura mínima será de 0 °C y la máxima llegará a los 19 °C.

Hacia la tarde y la noche se prevé un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso, y vientos del sector norte entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte del país, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso y heladas, con vientos del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas se ubicarán entre los 2 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso a nuboso, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

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