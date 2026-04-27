Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 28 de abril una jornada más estable, con temperaturas bajas en la mañana y cielo mayormente nuboso, aunque con mejoras hacia la tarde en varias zonas del país.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C.
Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, con viento del suroeste al noroeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche se mantendrá nuboso, con momentos de algo nuboso, y viento del noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas similares.
Este
En el este del país, las temperaturas oscilarán entre 5 °C y 17 °C.
La mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones aisladas, con mejoras progresivas. El viento será del oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
Hacia la tarde y noche, el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, y el viento rotará al noroeste, manteniendo rachas de hasta 40 km/h en la costa.
Oeste
Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 19 °C.
La mañana será nubosa, con períodos de cubierto, con viento del oeste de 10 a 30 km/h.
En la tarde y noche se presentará algo nuboso a nuboso, con viento del noroeste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Norte
En el norte del país, las temperaturas irán de 4 °C a 19 °C, con condiciones más estables.
La mañana se presentará algo nubosa con períodos de nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla, y viento variable de baja intensidad.
Durante la tarde y noche, el cielo estará claro a algo nuboso, con momentos de nubosidad y neblinas, y viento variable que rotará al norte entre 10 y 20 km/h.