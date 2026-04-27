/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de abril

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C, según Inumet

27 de abril de 2026 21:00 hs
Cielo cubierto
Cielo cubierto Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 28 de abril una jornada más estable, con temperaturas bajas en la mañana y cielo mayormente nuboso, aunque con mejoras hacia la tarde en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, con viento del suroeste al noroeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche se mantendrá nuboso, con momentos de algo nuboso, y viento del noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas similares.

Este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre 5 °C y 17 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones aisladas, con mejoras progresivas. El viento será del oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche, el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, y el viento rotará al noroeste, manteniendo rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 19 °C.

La mañana será nubosa, con períodos de cubierto, con viento del oeste de 10 a 30 km/h.

En la tarde y noche se presentará algo nuboso a nuboso, con viento del noroeste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte del país, las temperaturas irán de 4 °C a 19 °C, con condiciones más estables.

La mañana se presentará algo nubosa con períodos de nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla, y viento variable de baja intensidad.

Durante la tarde y noche, el cielo estará claro a algo nuboso, con momentos de nubosidad y neblinas, y viento variable que rotará al norte entre 10 y 20 km/h.

