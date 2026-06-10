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Tras nuevo reclamo del PIT-CNT por el impuesto al 1% más rico, Oddone insistió en que "no está contemplado" en este período de gobierno

La central sindical reclamó este miércoles la aplicación del impuesto, además de la reducción de la jornada laboral

10 de junio de 2026 17:14 hs
Gabriel Oddone y Marcelo Abdala. Archivo

Gabriel Oddone y Marcelo Abdala. Archivo

Fotos: FocoUY

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, volvió a descartar que la aplicación de un impuesto de 1% al 1% más rico de Uruguay pueda ocurrir en este período de gobierno, luego del reclamo del PIT-CNT, que este miércoles llevó adelante un paro general parcial.

El tema volvió a estar sobre la mesa en la oratoria del PIT-CNT de este miércoles, durante la movilización en el Cerro que acompañó a la medida de paro general parcial de 09:00 a 13:00 que, entre otras cosas, reclamó por el "achique" que se vislumbra para la próxima Rendición de Cuentas.

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Durante su intervención, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reclamó al gobierno la necesidad de llevar adelante "tres grandes reformas" que apunten directamente a la "vida" del pueblo.

Mencionó primero una reforma laboral que contemple la reducción de la jornada —con un máximo de 40 horas semanales—, la necesidad de aprobar un proyecto de ley que reconozca a los trabajadores de plataformas como dependientes y la aplicación de una "reforma tributaria de segunda generación".

"Es necesaria una reforma tributaria de segunda generación donde efectivamente avancemos a que el que tiene más, pague más", dijo en relación al reclamo por el 1% al 1% más rico.

En tercer lugar, incluyó la necesidad de reformar los mecanismos de protección social.

Consultado en una conferencia de prensa realizada para presentar el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, Oddone descartó que en este gobierno se pueda aplicar el impuesto que reclama el PIT-CNT.

"No es que esté dispuesto a reconsiderar (la negativa), nosotros hemos dicho que esta iniciativa no es para este período de gobierno. El país tiene un conjunto de condicionantes por las cuales esta no es una discusión para este período de gobierno", argumentó. E insistió en que el tema "no está contemplado".

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