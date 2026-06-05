Gabriel Oddone dijo que en el manejo de la economía Uruguay está "más cerca de Europa que de Estados Unidos"

El ministro de Economía Gabriel Oddone afirmó que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tiene "enfoque civilizatorio" más allá de lo comercial, según contó en una entrevista con el medio France 24.

Según el secretario de Estado, Uruguay comparte con Europa una concepción común de " cómo gestionar la economía , cómo regularla, cómo regular los mercados y cómo combinar las políticas entre el sector privado y el público".

"Uruguay está más cerca de Europa que de Estados Unidos en ese aspecto", afirmó, haciendo hincapié en gobernanza, protección social e instituciones públicas.

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El acuerdo comercial con el viejo continente tuvo hasta la última hora la oposición decidida de países como la propia Francia y Polonia. Las manifestaciones lograron llenar de tractores algunas de las principales ciudades europeas y hasta logró dilatarlo.

El tratado ya está en marcha con algunas beneficios arancelarios inmediatos, aunque los socios del Mercosur aún no se han puesto de acuerdo para repartirse las cuotas asignadas por productos. A fines de mayo, los representantes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se alinearon en el seno del bloque para expresar su “gran preocupación” ante dos medidas de corte proteccionista por parte de la Unión Europea en paralelo a la implementación del acuerdo comercial.

En otro fragmento de la entrevista, el ministro uruguayo se diferenció del gobierno argentino de Javier Milei. "Creemos que la cohesión social y la reducción de la desigualdad son cruciales para el país", dijo Oddone. Sin embargo, el medio francés consigna que el ministro habla muy bien de sus vecinos y destaca sus relaciones productivas y pragmáticas con sus homólogos.