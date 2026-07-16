Oddone respondió a Bordaberry sobre cuestionamientos por la Rendición: "Esa pregunta no me la hizo"

Gabriel Oddone , ministro de Economía y Finanzas, respondió, punto por punto, los cinco planteos hechos por el senador Pedro Bordaberry vía redes sociales. El senador escribió en la tarde del miércoles que nota " mucha preocupación en el partido de gobierno por nuestra decisión de no votar la Rendición de Cuentas ".

"Cuando vino el ministro de Economía le hicimos estos cinco planteos a los que respondió negativamente ", agregó el senador, haciendo referencia a cinco ítems: mantener la exigencia de que los niños asistan a la escuela y a los controles de salud para acceder a las prestaciones; dejar de destinar US$ 40 millones al negocio del cemento de Ancap y redirigir esos recursos al combate de la pobreza infantil; detener los ingresos a la función pública ; replantear la política de deuda y gasto , incluida la intención de modificar el régimen de las AFAP; y reestudiar el proyecto Casupá .

En entrevista en Sin Piedad (VTV), el secretario de Estado contestó cada punto traído a cuenta por el senador colorado y agregó que, una de las preguntas, no se la habían realizado .

Noto mucha preocupación en el partido de Gobierno por nuestra decision de no votar la Rendición de cuentas en General. Cuando vino el Ministro de Economía le hicimos estos 5 planteos a los que respondió negativamente : 1) Si estaba dispuesto a seguir exigiendo que se envíe a…

"Esa pregunta no me la hizo. Está en actas. Si vamos a ponernos duros, esa pregunta no me la hizo; vayan a mirar las actas", afirmó el ministro al ser consultado por el tercer punto, relacionado a detener los ingresos de los funcionarios públicos.

Hace pocas horas, el senador Pedro Bordaberry escribió un tuit desafiando al ministro de Economía y Finanzas. Consultado en exclusiva por Sin Piedad, Gabriel Oddone no solo contestó cada uno de los cuestionamientos, sino que aseguró que una de las preguntas que Bordaberry dice… pic.twitter.com/qYyBH6vlvh — VTV Uruguay (@VTVuruguay) July 16, 2026

Horas después, Bordaberry respondió a este tuit: "Qué grave es que diga esto; afecta lo que un Ministro de Economía debe cuidar: la credibilidad en su persona; el diputado le preguntó expresamente eso que Oddone ahora niega; supongo que se retractará; seria poco serio que no lo haga", afirmó a través de su cuenta de X.

Que grave es que diga esto; afecta lo que un Ministro de Economía debe cuidar: la credibilidad en su persona; en un rato subo la versión taquigráfica acá; el diputado @ConradoRodUy le preguntó expresamente eso que Oddone ahora niega; supongo que se retractará; seria poco serio… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 16, 2026

Además de responder este punto, Oddone también contestó que era "falso" que estuviera en contra de seguir exigiendo que se envíe a los niños a la escuela y a los centros de salud para recibir asignaciones familiares.

"Eso es falso, yo no contesté que estaba en contra de ese planteo", aseguró el mandatario.

¿Qué está escrito en la versión taquigráfica?

Sobre el tema de frenar los ingresos a los funcionarios públicos, en la versión taquigráfica compartida por el senador Bordaberry se encuentra el intercambio entre el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, y también la respuesta del equipo del Ministerio.

"En cuanto a lo que contiene la Ley de Rendición de Cuentas, nos caben dudas cómo se van a financiar los incrementos. Se establece que se financiarán, en parte, con la supresión de vacantes, la disminución de gastos de funcionamiento y la trasposición de determinadas partidas de un inciso a otro. En el caso de la supresión de vacantes, bienvenido sea si hay un análisis del Ministerio de Economía en cuanto a que hay vacantes que están por demás en varios ministerios y en varios incisos del Presupuesto nacional. Sin embargo, en la supresión de vacantes tenemos cargos creados por los que, en la actualidad, no se está pagando, y ahora pasaría a haber un desembolso de caja para financiar los incrementos que se dan a otros organismos, por ejemplo, al Ministerio del Interior, a las políticas de pobreza infantil, a la educación o a las personas en situación de calle. Entonces, tenemos una situación en la cual hay un crédito por el que no se desembolsa dinero, no hay una salida de caja, y ahora pasa a haber una salida de caja. ¿Esto está previsto en los cálculos del Ministerio de Economía? ¿Cómo realmente se va a financiar esto?", consigna la página 34 de la versión taquigráfica.

Por otra parte, la respuesta del Ministerio, registrada en la página 92, fue: "Otra de las preguntas que nos hacían varios de ustedes era sobre cómo fue el trabajo de la reasignación. El ministro ya explicó que es un monto muy pequeño, un 0,2 % de todo el Presupuesto. Se transforma en un 5 % de la línea de base de los ministerios, es decir, de los Incisos de la Administración Central, en los gastos de funcionamiento; no fueron afectadas las inversiones. Es una partida por una única vez, que no incluye suministros, no incluye las partidas de naturaleza salarial, que sabemos que hay en el gasto. Y otra vez, fue una construcción colectiva con cada uno de los ministerios. El Ministerio eligió cada uno de los objetos del gasto en donde sabía -porque el que sabe es realmente el ejecutor- dónde estaba la oportunidad de eficiencia, qué cosas podían ser un sacrificio por un único año, ese esfuerzo por un único año, en un trabajo que fue muy arduo -por eso vuelvo a agradecer la pregunta, para poder contarlo-, que yo entiendo que fue inédito -tengo más de 30 años adentro del Ministerio de Economía- y que fue con un grado de compromiso muy fuerte de cada uno de los ejecutores. Esto en cuanto al gasto, en cada uno de los objetos de gasto que cada Inciso encontró. Lo mismo ocurrió en cuanto a las vacantes, que mayormente fueron vacantes de ingreso, no fueron vacantes de ascenso; si queda alguna de ascenso es porque nadie estaba en condiciones de dar ese concurso -para explicarlo-, y son mínimas".