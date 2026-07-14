Malas noticias para Uruguay: el petróleo repunta tras nueva escalada entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo registró un fuerte incremento este martes luego de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, impulsado por el temor a posibles interrupciones en el suministro mundial de crudo.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía un 3,24 % y cotizaba en el eje de US$ 80.

En tanto, el Brent, referencia internacional, superó los US$ 87 por barril por primera vez en un mes, con un alza superior al 5 %.

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En conjunto, los precios del petróleo acumulan un avance cercano al 14 % en lo que va de la semana, un escenario que representa una mala noticia para los países importadores de crudo como Uruguay, ya que un encarecimiento sostenido del petróleo incrementa los costos de abastecimiento y presiona los precios de la energía.

La subida de los precios se dio después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán y reanudara el bloqueo sobre las exportaciones petroleras iraníes, mientras continúan los enfrentamientos entre ambos países.

Las autoridades iraníes informaron de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán. También se reportaron impactos de proyectiles estadounidenses en Abadán.

Por su parte, Irán atacó dos buques de Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. El ataque dejó un tripulante fallecido y ocho personas heridas.

Según la información disponible, ambos buques transportaban petróleo desde Emiratos Árabes Unidos, por lo que el incidente afectó directamente uno de los principales flujos de crudo que atraviesan el estrecho.

Además, Teherán respondió a los bombardeos estadounidenses con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania, en la tercera noche consecutiva de ataques cruzados entre ambos países.

Las tensiones también aumentaron luego de que Arabia Saudita interceptara misiles lanzados por los hutíes de Yemen y de que Washington respaldara sanciones más severas sobre las exportaciones de energía rusa.

La creciente inestabilidad en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo, ha elevado las preocupaciones sobre posibles interrupciones prolongadas en el suministro global y un aumento de la prima de riesgo geopolítico.

El Observador, EFE y Trading Economics