Controladores aéreos: Defensa asegura que el ILS ya funciona las 24 horas cuando hay personal y apunta a incorporar otros 15 funcionarios

El Ministerio de Defensa aseguró este lunes en el Parlamento que trabaja para superar el déficit de controladores aéreos que impide que el sistema de aterrizaje antiniebla ( ILS CAT III B ) opere de forma permanente y confirmó que el objetivo es incorporar otros 15 funcionarios una vez que concluya el proceso de formación de la primera generación de nuevos controladores.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, las autoridades respondieron a consultas de legisladores sobre la falta de personal y el funcionamiento del sistema instalado en el Aeropuerto de Carrasco.

El director general de Recursos Humanos del ministerio, Ángel Sánchez , explicó que el llamado realizado el año pasado permitió iniciar la capacitación de un primer grupo de aspirantes, que finalizará su formación este año.

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" Estamos intentando captar al segundo grupo, de 15 personas , para que ingresen como funcionarios y puedan ir formándose mientras prestan funciones en Dinacia", sostuvo. Aclaró que durante ese período no ejercerán como controladores, sino que cumplirán otras tareas hasta completar la capacitación exigida.

Una formación que lleva más de un año

El subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, remarcó que el ministerio no puede acelerar el proceso de formación porque responde a estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Según explicó, tampoco es posible cubrir las vacantes trasladando personal militar o reduciendo los tiempos de capacitación, ya que todos los aspirantes deben cumplir el mismo proceso de formación técnica.

Las autoridades señalaron además que el ministerio analiza solicitar una excepción para ampliar el ingreso de nuevos controladores, aunque ese trámite todavía no fue elevado al Ministerio de Economía.

"Hoy tenemos el ILS funcionando las 24 horas"

En respuesta a las críticas sobre la implementación parcial del sistema, Sánchez sostuvo que el ILS actualmente puede permanecer operativo durante todo el día cuando existe personal suficiente asignado.

"Hoy, por ejemplo, tenemos el ILS funcionando las 24 horas. A veces tiene que suceder que haya niebla; si no hay niebla, el ILS está ahí, pero es un elemento casi decorativo", afirmó.

El jerarca agregó que no todas las aerolíneas están certificadas para operar con el mismo nivel de baja visibilidad, por lo que la utilización efectiva del sistema también depende de las políticas de cada compañía.

Según indicó el subsecretario Rodríguez, de las cuatro aerolíneas que utilizan el sistema en Carrasco, dos solo aterrizan cuando hay al menos 200 metros de visibilidad, mientras que las otras pueden hacerlo con condiciones más exigentes, aprovechando la capacidad del ILS, que permite operaciones con visibilidades de hasta 75 metros.

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Las autoridades también sostuvieron que no todos los retrasos registrados en el Aeropuerto de Carrasco están vinculados a la falta de controladores o al funcionamiento del ILS.

Sánchez explicó que las obras que se realizan actualmente en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque generan demoras y reprogramaciones que terminan impactando en los vuelos que llegan a Montevideo.

"Hay situaciones que se han estado dando que no traen agua para nuestro molino, pero no todas tienen que ver con la falta de personal capacitado o con no contar con el número suficiente de personas para la operativa del ILS", afirmó.