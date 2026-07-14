Buscan que el estacionamiento tarifado en Maldonado comience antes del verano: intendente propone una tarifa de $ 100 por hora

El intendente de Maldonado , Miguel Abella , pretende que el estacionamiento tarifado en el centro de la capital departamental entre en funcionamiento antes del próximo verano , aunque aclaró que el proyecto todavía deberá ser discutido con el Municipio, la Junta Departamental y otros actores antes de su implementación.

En diálogo con el medio local FM Gente, el jefe comunal explicó que ya presentó la iniciativa al alcalde de Maldonado, Damián Tort , y que en las próximas semanas comenzarán las reuniones con el Concejo Municipal para definir los detalles del sistema.

" Lo que estamos decididos es empezar a hacer algo. No seguir hablando del tema y el año que viene venir de vuelta y empezar otra vez con el tarifado. Empecemos a hacer algo y después corregir se puede corregir ", sostuvo.

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Abella indicó que el plan es avanzar una vez finalizadas las obras sobre calle Sarandí , cuya reapertura al tránsito, según dijo, confirmó la necesidad de intervenir esa zona. Agregó que aún restan trabajos de infraestructura, entre ellos la instalación de luminarias, la construcción de veredas y rejillas.

El jefe comunal explicó que su idea inicial es aplicar el sistema en una parte del centro de Maldonado, aunque subrayó que tanto el área de cobertura como las características del proyecto surgirán del intercambio con el Municipio y los distintos actores involucrados. "Uno puede tener ideas de cómo quiere llevarlo adelante, pero es bueno escuchar", afirmó.

Consultado sobre el costo, Abella planteó como posibilidad una tarifa de $100 por hora, aunque insistió en que se trata de una propuesta abierta a modificaciones. "No me parece un precio desmedido, pero todo ese tipo de cosas hay que conversarlas. Si tienen que ser 50 pesos, serán 50", expresó.

También adelantó que pretende incorporar un margen de tolerancia para quienes necesiten estacionar durante pocos minutos para realizar trámites, retirar medicamentos o hacer compras.

"La idea no es recaudar"

Abella insistió en que el objetivo del estacionamiento tarifado no será aumentar la recaudación de la Intendencia, sino mejorar la circulación y la disponibilidad de lugares para estacionar. "La idea no es recaudar, el fin es ordenar", aseguró.

En ese sentido, señaló que quienes dejan sus vehículos durante toda la jornada laboral podrían utilizar predios gratuitos que la Intendencia proyecta acondicionar para ese fin.

Además, agregó que la implementación requerirá un proceso administrativo y que existen distintas alternativas para concretarla, aunque reiteró que su intención es que el sistema esté operativo durante la próxima temporada de verano.