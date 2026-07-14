Fuerte aumento de detección de contrabando en el primer semestre: cuáles fueron los productos más incautados

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó más de 2 mil incautaciones de contrabando en el primer semestre del año. En total, se detectó mercadería por más de US$ 30 millones, con un fuerte aumento en comparación con el mismo período del año pasado.

Entre enero y junio, se realizaron 2.324 en 20 puntos de control aduanero , según información oficial. Si bien se verificó un descenso de 15% en la cantidad de actuaciones (2.745 en el primer semestre de 2025) hubo un aumento en el valor de los productos incautados. En la primera mitad de 2026 fueron $ 1.292 millones (US$ 32,2 millones) frente a $ 553 (US$ 13,8 millones) registrados en el mismo período de 2026. El aumento interanual fue de 133% .

Las principales incautaciones fueron de cosméticos y productos de limpieza . En este caso se realizaron 636 por un total de $ 729 millones, nueve veces más que el año pasado ($ 81,6 millones). En el incremento de la detección de contrabando de estos productos se sustentó la gran parte del aumento del primer semestre.

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En segundo lugar estuvieron los cigarrillos con $ 178,5 millones en 251 operaciones y una baja interanual de 5%. El tercer puesto fue para los vehículos con $ 1.622 millones (409 incautaciones) y una suba de 4% .

Después se ubicaron la vestimenta ($ 59,5 millones), comestibles ($ 30,6 millones), bebidas ($ 24,3 millones) y artículos para el hogar ($ 14,7 millones).

El paso aduanero con mayor cantidad de contrabando, medido en pesos, fue Montevideo con $ 680,7 millones, seguido por las actuaciones del Grupo de respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) con $ 110,5 millones, la Sede Regional Sur (jurisdicción sobre Montevideo, Canelones, Florida y Durazno) con $ 71,2 millones y Sede Regional Norte (Rivera, Tacuarembó y Aceguá en Cerro Largo) con $ 65,7 millones.

En cambio, el paso fronterizo con mayor número de operaciones fue Chuy con 272 y luego se ubicaron Fray Bentos con 269, Rivera con 243, Río Branco con 188, Paysandú con 173 y Salto con 166.

A su vez, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco se efectuaron 126 incautaciones por $ 34,6 millones.

La Aduana aclaró que las incautaciones relevadas no incluyen hallazgos de droga.

Las mayores incautaciones de productos del semestre

A fines de marzo se efectuó un procedimiento de funcionarios de la División de Control de Cargas de la DNA que terminó con la incautación de 32.256 unidades de perfumes en presunta infracción marcaria por un valor estimado superior a los US$3 millones. La detección surgió luego de la inspección de un contenedor proveniente de un puerto chino que había llegado al puerto de Montevideo con 791 paquetes declarados en un buque de Singapur.

En el procedimiento se descubrieron 553 cajas con perfumes de dos marcas árabes. La DNA aclaró que los perfumes de ese origen se caracterizan por venderse en cajas con el logro impreso, un holograma en su empaque y la marca labrada, pero ninguna de esas condiciones se cumplían en los encontrados.

En abril, funcionarios de la DNA incautaron casi 4 millones y medio de cigarrillos con un valor estimado en US$ 1,3 millones en un operativo realizado en un control de ruta en Soriano. La mercadería llegó por vía fluvial a través del Río Uruguay desde Argentina, para su posterior traslado hacia la zona metropolitana y ser vendidas en el mercado local.

El tercero más importante del semestre fue el 25 de junio en una actuación en el puerto de Montevideo. La maniobra fue similar a la de marzo: un contenedor proveniente de China en un buque proveniente de Singapur, en este caso con 769 cajas declaradas de perfumes.

Durante la inspección se detectaron frascos de marcas como Ralph Lauren, Armani, Carolina Herrera, Paco Rabbane y Kenzo, entre otros. La incautación fue valuada en US$ 4,2 millones.