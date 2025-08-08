Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / Aduana

Aduana realizó incautaciones por más de US$ 13 millones en el primer semestre: cuáles fueron los principales productos

Los principales operativos se realizaron en Rivera, Chuy, Salto, Fray Bentos y el Aeropuerto de Carrasco

8 de agosto 2025 - 5:00hs
Incautaciones aduaneras

Incautaciones aduaneras

Dirección Nacional de Aduanas

Entre enero y junio se efectuaron decomisos por US$ 13,8 millones, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). El relevamiento no incluye procedimientos de detección de drogas.

Los pasos aduaneros con mayor cantidad de actuaciones fueron Fray Bentos, Rivera, Salto, el Aeropuerto de Carrasco y Chuy. Sin embargo, los operativos por mayores montos se efecetuaron por la División de Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico (Dplan) que llegaron a casi US$ 2 millones.

Más noticias
tras estafa con fondos ganaderos, proponen educacion financiera obligatoria en el sistema educativo
PARLAMENTO

Tras estafa con fondos ganaderos, proponen educación financiera obligatoria en el sistema educativo

Financiamiento como llave de la innovación
SMART CITIES SUMMIT

Uruguay como un laboratorio "ideal" para probar proyectos de ciudades inteligentes del futuro

Las principales incautaciones fueron de vehículos, cosméticos y productos de limpieza, cigarrillos, vestimenta, juguetes varios y calzado. También hubo de comestibles, aparatos para telefonía y accesorios, artículos para el hogar, videojuegos y repuestos.

_LCM3125.webp
Dirección Nacional de Aduanas
Dirección Nacional de Aduanas

Además, entre abril y junio, personal aduanero requisó juguetes eróticos por más de $ 1 millón.

Las últimas incautaciones

El último procedimiento fue realizado por funcionarios del Departamento de Cargas Ilícitas a fines de julio con la inspección de un contenedor proveniente de China con más de 265 paquetes declarados.

La DNA informó que se comprobó la existencia de cajas conteniendo juguetes que estarían simulando marcas reconocidas como Barbie, Dragon Ball, Marvel o Pokemón.

La oficina resaltó que los juguetes falsificados son “altamente perjudiciales para la salud ya que suelen realizarse con materiales de bajo presupuesto, sin supervisión ni normas de calidad más allá de replicar productos originales”. En total fueron incautadas más de 15 mil unidades.

Anteriormente, funcionarios de la DNA detuvieron un cargamento de cigarrillos que estaban ocultos en una importación de maíz a granel procedente de Paraguay. La mercadería era trasladada en un camión que fue descubierto en una ruta y trasladado al puerto de MOntevideo para efectuar controles a través de escáneres.

Tras la inspección se incautaron 1,8 millones de cigarrillos de origen paraguayo que fueron valuados en $ 25 millones.

Temas:

Aduana Incautaciones vehículos

Seguí leyendo

Las más leídas

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

Uno de los conductores más veteranos de Subrayado anunció que deja Canal 10

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos